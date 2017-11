Jokiluonnon elpyminen edistää ympäristön viihtyvyyttä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Maare Marttilan väitöstutkimuksen mukaan virtavesikunnostuksilla voidaan parantaa sekä joen ekologista tilaa että sen arvoa osana asuin- ja virkistysympäristöjä.

Väitöstutkimus käsittelee virtavesikunnostusten onnistumista jokiluonnon ja joen eri käyttäjäryhmien näkökulmista.

– Jotta virtavesien kunnostamisella saavutettaisiin ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä tuloksia sekä tuettaisiin luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja, on työ tehtävä paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet huomioon ottaen, monitavoitteisesti, tutkija Maare Marttila kertoo.

Poikkeuksellisen kattava kuva virtavesien kunnostusten onnistumisesta

Tutkimuksen taustalla on poikkeuksellisen laaja suomalainen seuranta-aineisto, jonka pohjalta tehty yhteenveto osoitti lohikalojen poikasmäärien kasvaneen kunnostustavoitteiden mukaisesti. Kunnostusten vaikutus lohikalojen poikastuotantoon vaihteli kuitenkin selvästi eri jokien välillä, minkä havaittiin olevan yhteydessä muun muassa valuma-alueen ominaisuuksiin ja kalastuspaineeseen.

Tutkimuksen mukaan perattujen jokiuomien monimuotoisuutta ja elinympäristön laatua lisäävät kunnostusrakenteet, kuten kivikynnykset ja sivu-uomien aukaisut, kestävät hyvin aikaa. Myös vesiekosysteemille tärkeiden vesisammalten peittävyys palautuu ajan kanssa. Joen pohja-aineksen vaihtelu on kunnostetuissa uomissa usein luonnontilaisia uomia vähäisempää, ja erityisesti kutuun soveltuvaa soraa voi olla niukasti.

Myönteisiä vaikutuksia vesimaisemaan

Tutkimuksen mukaan virtavesien kunnostuksilla voidaan ennallistaa vesimaisemaa ja sitä kautta lisätä joen arvostusta, asuinympäristön viihtyvyyttä ja virkistyskäyttöarvoa.

– Tutkimuksessa mukana olleiden jokien välillä havaittiin eroja siinä, kuinka onnistuneina niiden kunnostukset kalastajien ja ranta-asukkaiden keskuudessa koettiin. Ne, joiden mielestä kunnostustulos oli jäänyt heikoksi, näkivät jokiuomassa tehdyt toimenpiteet usein riittämättöminä. He peräänkuuluttivat myös muita muun muassa veden laatuun ja kalastuksen säätelyyn liittyviä toimia kalakantojen ja joen tilan parantamiseksi, Marttila toteaa.

Nyt valmistunut väitöskirjatutkimus tarjoaa monipuolisen tietopohjan virtavesien kunnostusten vaikutuksista etenkin päätöksenteon tueksi.

– Virtavesien kunnostuksilla saavutetut hyödyt sekä jokiluonnon että sen käyttäjäryhmien näkökulmasta ovat tärkeä näyttö myös rahoittajia ajatellen. Lisäksi myönteiset kokemukset innostavat käytännön toteutukseen yhä enemmän ranta-asukkaita, kalastajia sekä muita asiasta kiinnostuneita kansalaisryhmiä. Tutkimuksella on myös kansainvälistä uutuusarvoa, Marttila toteaa.

Väitöskirjatyö tehtiin Luken ja Oulun yliopiston yhteishankkeessa pääosin Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahalla.

Filosofian maisteri Maare Marttilan väitöstilaisuus

Aika: 8.12.2017 klo 12.00

Paikka: Oulun yliopisto (Wetteri-sali IT115)

Väitöskirjan otsikko: Ecological and social dimensions of restoration success in boreal river systems (Virtavesikunnostusten vaikutukset jokiluonnon ja ekosysteemipalvelujen näkökulmasta)

Vastaväittäjä: Apulaisprofessori Tommi Linnansaari, University of New Brunswick, Kanada

Kustos: Professori Timo Muotka, Oulun yliopisto

Lisätietoja:

Tutkija Maare Marttila, puh. 029 532 7494, maare.marttila@luke.fi