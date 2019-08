Jonna Järnefelt henkilökohtaisimmillaan elämän käännekohtia käsittelevässä musiikkiesityksessä Yli rajan. Ensi-ilta Kanneltalossa 27.9.2019.

Kahden eri sukupolven taiteilijan yhteistyönä syntyneessä Yli rajan -musiikkiesityksessä kohtaavat Jonna Järnefeltin tekstit ja Jukka Nylundin musiikki. Kantaesitys nähdään Kanneltalossa syksyllä 2019.

Kahden eri sukupolven taiteilijan yhteistyönä syntyneessä Yli rajan -musiikkiesityksessä kohtaavat Jonna Järnefeltin tekstit ja Jukka Nylundin musiikki. Kantaesitys nähdään Kanneltalossa syksyllä 2019.

Jonna Järnefeltin ja Jukka Nylundin Yli rajan -musiikkiesitys kuvaa hetkiä, joina joudumme ylittämään itsemme. Esityksen laulut kertovat elämän käännekohdista: menettämisestä ja pelkojen kohtaamisesta sekä uuden oppimisesta ja rajoittavista rooleista irtautumisesta. Vaikeat mutta palkitsevat rajanylitykset paljastavat meistä yllättäviä voimia ja mahdollistavat uudet alut.

Järnefelt on kirjoittanut konsertissa kuultavien laulujen sanat viimeisen 15 vuoden aikana. Taustalla ovat Järnefeltin elämään osuneet pysähdyksen paikat: läheisen muistisairaus, oman terveyden pettäminen sekä muut kasvukivut. Yhtenä keskeisenä teemana on vanhemmuuden muuttuminen lasten aikuistuessa. Viimeiset 20 vuotta Järnefelt on keikkaillut eri muusikoiden kanssa, mutta koskaan hän ei ole ollut lavalla näin henkilökohtaisen materiaalin kanssa. Järnefeltin laulua säestävät lavalla musiikin säveltänyt Nylund (piano, laulu) sekä jousisoittajat Iida-Vilhelmiina Sinivalo (sello) ja Tommi Asplund (viulu).

Jonna Järnefelt on näytellyt mm. Lilla Teaternissa ja Helsingin kaupunginteatterissa sekä lukuisissa TV-ja elokuvatuotannoissa, kuten Suden hetki, Ex-Onnelliset, Pääministeri ja Ikitie. Vuonna 2003 Järnefelt julkaisi Jukka Leppilammen kanssa debyyttialbuminsa Aamukahviasetelma ja vuonna 2007 ilmestyi hänen sooloalbuminsa Ensimmäinen suudelma. Jukka Nylund on muusikko ja näyttelijä, joka on tullut tunnetuksi paitsi useista musikaalirooleistaan maamme suurimmissa teattereissa (mm. Helsingin ja Turun kaupunginteatterit, Tampereen Työväen Teatteri) myös laulajana mm. lauluyhtye Rajattoman riveistä.



Nylundin ja Järnefeltin yhteistyö alkoi muutama vuosi sitten Kaaoskabaree-esityksestä ja jatkuu nyt entistä syvempänä. Esityksessä näkyy kahden eri sukupolven taiteilijan välinen luottamus, ystävyys ja yhteinen intohimo musiikkiin ja tarinankerrontaan.



Tekstit ja laulu: Jonna Järnefelt

Sävellykset, piano ja laulu: Jukka Nylund

Sello: Iida-Vilhelmiina Sinivalo

Viulu: Tommi Asplund

Kuvat: Jouni Harala

Tuotanto: Kanneltalo

Jonna Järnefelt ja Jukka Nylund: Yli rajan

pe 27.9. klo 19, ensi-ilta

la 28.9. klo 19

ti 1.10. klo 19

ti 8.10. klo 14

ke 23.10. klo 19

Liput alk. 15/12/6 €, www.lippu.fi

