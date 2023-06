Jooga edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia – Suomen Joogaopisto täyttää 50 vuotta

Vuonna 1967 perustettu Suomen Joogaliitto ry ylläpitää Suomen Joogaopistoa, joka sijaitsee Keski-Suomessa Saarijärvellä rauhallisessa maalaismaisemassa. Kiireetön ja rauhallinen ympäristö tarjoaa ihanteelliset puitteet joogan harjoittamiselle.



Suomen Joogaliitto ry:n omistama opisto on toiminut joogan opetuksen valtakunnallisena keskuksena jo vuodesta 1973. Tulevina vuosina 50 vuoden ikään ehtinyttä, kaikkien yhteistä joogakotia remontoidaan, jotta pääsemme nauttimaan siellä joogan hyvää tekevistä vaikutuksista tulevinakin vuosina.



Suomen Joogaopisto on jäsentensä ja jäsenyhdistystensä yhteinen joogakoti, jossa järjestetään ympäri vuoden joogakursseja joogan harrastajille, myös aloittelijoille. Opistolla opetetaan kokonaisvaltaista, länsimaiselle ihmiselle soveltuvaa joogaa. Kurssit painottuvat erilaisiin joogan teemoihin, ja niiden kesto vaihtelee viikonlopusta viikkoon.



Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa, jo 1970-luvun alusta. Koulutuksen aikana opiskelija saa joogan opettamiseen tarvittavat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot. Pitkäkestoinen koulutus luo perustaa koko elämän kestävälle oppimiselle ja henkiselle kasvulle. Koulutuksen lähiopetusjaksot tapahtuvat Suomen Joogaopistossa ja opistolla on vuosien varrella koulutettu jo yli 600 jooganopettajaa. Suomen Joogaliitto ry on Euroopan Joogaunionin, European Union of Yoga (EUY), Union Européenne de Yoga (UEY), täysivaltainen jäsen.



Joogakursseja talkoilla ja vapaaehtoistyöllä



Joogaopisto on luotu vapaaehtoisvoimin. Talkootyön perinnettä vaalitaan edelleen. Palkattua henkilökuntaa on vain opiston keittiössä ja toimistossa. Liiton hallitus ja toimikunnat työskentelevät palkkiotta. Kurssien vetäjät lahjoittavat työnsä opistolle.



Suomen Joogaliiton hallituksen tehtävänä on järjestön toiminnan ohjaaminen ja tulevaisuuden visioiden hahmottelu. Suomen Joogaliittoon kuuluu 24 rekisteröityä jäsenyhdistystä sekä noin 2 700 suoraa henkilöjäsentä.



Vuonna 1973 ostettua Joogaopistoa, vanhaa kansakoulurakennusta, ovat Joogaliiton jäsenyhdistykset ja joogan harrastajat vuosikymmenten aikana rakentaneet ja remontoineet sekä lahjoituksin että perinteikkäästi talkootyötä tekemällä. Nyt Joogaopiston rakennuskanta kaipaa korjausta ja tilojen uudistuksella pyritään vastaamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja toiveisiin.