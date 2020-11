Jooga ei ole venyttelyä!

Joogan takaa löytyy paljon enemmän kuin ensisilmäyksellä vaikuttaa. Basam Booksin valikoimista löydät asiantuntevaa tietoa joogan historiasta ja filosofiasta, sekä tietysti käytännöllisiä opaskirjoja oman harjoituksesi tueksi.

Joogaan ensi kertaa tutustuva saattaa hämmentyä erilaisten joogamuotojen paljoudesta ja harjoitukseen liittyvästä erikoissanastosta. Usein jää myös huomaamatta, että jooga on paljon enemmän kuin yksi treenimuoto muiden joukossa. Se on Intiasta juurensa juontava, moniulotteinen, pitkän ja vaiherikkaan historian omaava perinne, joka tarjoaa myös tämän päivän ihmiselle paljon enemmän kuin pelkkää kehonhuoltoa.

Jos olet utelias tietämään, mitä jooga on ja mistä se on peräisin, joogatutkija Matti Rautaniemen Joogan historia on oikea paikka aloittaa. Tämä viihdyttävä tietopaketti perehdyttää sinut joogan taustaan intialaisessa kulttuurissa, sen filosofian pääkäsitteisiin, joogan historian tärkeimpiin käännekohtiin, sekä historian suurten joogien värikkääseen henkilögalleriaan.

Joogassa on pohjimmiltaan kyse siitä, kuka sinä todella olet. Joogaopettaja Janne Kontalan Yoga-sutra – Hiljaisen mielen tie käsittelee tietoisuuden toimintaperiaatteita. Kirjan ajatusten soveltaminen ei edellytä akateemista tutkintoa, notkeutta tai edes joogatunneilla käymistä. Ne on suunnattu jokaiselle, joka etsii ratkaisua ihmiselämän suurimpiin kysymyksiin.

Myös Psykologi ja psykoterapeutti Merja Sipposen Jooga-nidra ja tietoisuuden taidot esittelee käytännönläheisesti perinteisiä mielen hallintaan tähtääviä joogaharjoituksia. Harjoitusten avulla voi parantaa muistia, keskittymiskykyä, unen laatua sekä lisätä luovuutta. Harjoitukset auttavat myös stressin hallintaan, parantavat resilienssiä ja ehkäisevät työuupumusta.

Joogan filosofiaa on tulkittu monesta näkökulmasta. Intialaisen joogin Swami Vivekanandan Rajajooga – sisäisen luonnon herruus vuodelta 1896 on modernin joogakirjallisuuden klassikko. Vivekananda oli ensimmäinen intialainen joogi, joka esitteli joogaa länsimaiselle yleisölle. Rajajoogassa muinaista joogafilosofiaa avataan länsimaisen tieteen käsittein.

Hengitys on joogan työkalupakin tärkein väline. Joogaopettaja Malla Rautaparran Hyvän hengityksen anatomia opettaa, miten hengityselimistö ja hengityksen aikaansaavat lihakset toimivat, kuinka ottaa koko keho mukaan hengittämiseen ja miten hyvää hengittämistä voi harjoitella. Rautaparta kertoo kirjassaan myös hengitystä säätelevistä ja rajoittavista tekijöistä sekä hengittämämme ilman laadun merkityksestä.

Joogaa voi harjoittaa monella tavalla. Opastusta joogaharjoitukseesi löydät myös joogaopettaja ja shiatsu-hoitaja Minna Anderssonin teoksesta Elinvoimainen vuosi. Se ammentaa kokonaisvaltaista hyvinvointia perinteikkäästä kiinalaisesta lääketieteestä ja yin-joogasta, ja tarjoilee sen päivittäiseen arkeen sopivina palasina vuodenaikojen mukaan laadittujen ohjeistusten ja helppojen yin-joogaharjoitusten avulla.

Nämä kirjat luettuasi sinulla on kattavat perustiedot joogasta ja osaat myös soveltaa niitä käytäntöön!