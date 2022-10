Joonatan Tolan Punainen planeetta voitti Laurin kirja -äänikirjapalkinnon

Näkövammaisjärjestöjen järjestämän Laurin kirja -äänikirjakilpailun on voittanut Joonatan Tolan romaani Punainen planeetta. Teoksen on lukenut äänikirjaksi Ilkka Villi. Palkinnolla näkövammaisjärjestöt haluavat kiinnittää huomiota kotimaisen äänikirjan laatuun. Palkinnon suuruus on yhteensä 6 000 €.

Palkintolautakunnan tavoitteena oli löytää ehyt kokonaisuus, äänikirja, jossa tekstin ääneen luenta on tuonut sisällölle elämyksellistä lisäarvoa. Voittajan kohdalla asetetut kriteerit täyttyvät ansiokkaasti. Palkintolautakunta perustelee valintaansa näin: "Joonatan Tolan autofiktiivinen esikoisteos Punainen planeetta käsittelee tuhoisia lähisuhteita absurdin mustan huumorin kautta. Se on riipaiseva kertomus taiteilijaperheestä ja kolmen sukupolven ketjusta, tunnekylmyyden ja empatian puutteen aiheuttamista traumoista, mielen sairauksista ja lasten uskomattomasta kyvystä selviytyä. Romaani kuvaa ravisuttavasti myös suvun perinteitä, niiden asettamia vaatimuksia ja käyttäytymismalleja, joista ulospääsy onnistuu joskus vain itsetuhoisin keinoin.

Tolan kieli on tarkka ja terävä, jopa kuivan lakoninen. Lukija Ilkka Villi välittää teoksen tunnelman onnistuneesti. Luenta, hänen tapansa painottaa valikoituneita sanoja ja rytmittää tekstiä tuntuu harkitulta ja hallitulta. Sopivasti vähäeleinen lukutapa antaa äänikirjan kuuntelijalle tilaa sisäistää tekstiä ja eläytyä juoneen. Vaikka teos käsittelee vaikeita asioita ja raastavia kokemuksia, sitä on helppo kuunnella.” Laurin kirja -palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran se jaettiin vuonna 2020. Lisätietoja:

Gyöngyi Pere-Antikainen, Laurin kirja -palkintolautakunnan puheenjohtaja,

p. 044-3036 231, g.pere.antikainen@gmail.com Noora Al-Ani, Liiketoimintapäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Otava, p. 050-5392 870, noora.al-ani@otava.fi

