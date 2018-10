Jopa 10-metriset aallot – suomalaismies yritti kiertää maailman 5,7-metrisellä moottoriveneellä

Vuonna 1970 turkulainen rakennusmestari Seppo Muraja ylitti Atlantin Arto Kulmalan kanssa vain 4,3-metrisellä moottoriveneellä. Joulukuussa 1972 Muraja lähti Turun Aurajoelta toiseen uhkayritykseensä. Hänen tarkoituksenaan oli ensimmäisenä kiertää maailma alle kuusimetrisellä moottoriveneellä.

Murajan vaivalloinen maailmanympäriyritys päättyi Biskajanlahdella matkalla Bretagnesta Lissaboniin aiemmin selvittämättömissä oloissa. Kirjailija-toimittaja Pete Suhosen dokumentaarinen romaani Myrskyn ratsastaja valaisee ensi kertaa olosuhteita, jotka Muraja pahamaineisella merialueella kohtasi.

30-vuotias Muraja joutui taistelemaan pikkuruisella Finmar 570 Daycruiser -sisäperämoottoriveneellään jopa 10-metrisiä aaltoja vastaan maaliskuisen Biskajanlahden lounaisosassa. Hän oli silloin yli 200 kilometrin päässä lähimmästä rannikosta.

"Murajan oli pakko ajaa mahdollisimman suurella nopeudella vasten aaltoja suoraan kohti Amerikkaa. Hän tiesi, että kun polttoaine loppuu, vene kääntää kylkensä aaltojen tuhoisille harjoille", Pete Suhonen kuvaa.

Seppo Murajan vene löydettiin kumollaan Biskajanlahden rannikolta Biscarossen edustalta 17.3.1974. Ranskan merivartiosto aloitti suuretsinnät, mutta Murajasta ei havaittu merkkiäkään. Lähes kaksi viikkoa myöhemmin, noin 40 kilometriä veneen ajautumispaikasta etelään, löydettiin vainaja, joka tunnistettiin kihlasormuksesta. Ravut olivat syöneet hänen kasvonsa.

Murajan viimeisen taipaleen sääolot on arvioitu ajan ranskalaisten sääkarttojen perusteella, Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nymanin avustuksella. Murajan veneen kaatumispaikka laskettiin Suomenlahden Merivartioston ajelehtimismalleja hyödyntäen. Veneen on arvioitu kaatuneen 13.3.1974 aikaisin aamulla.

Muraja oli lähtenyt ylittämään Biskajanlahtea uskoen sään olevan suotuisa. Hän kirjoitti viimeiseen postikorttiinsa vaimolle ja vastasyntyneelle tyttärelle Suomeen:

”Rakas, vielä on vähän kunnostettava venettä ja niin irtosin Ranskasta 12.3.74 klo 16.30. Vene on hyvässä kunnossa. ruokaa pullollaan ja on vähän rahaakin. Antoivat kaikkea mitä vähänkin tarvitsi St. Guenolessa. On aivan tyven ja aurinko paistaa. On helppo lähteä. Sano monelle ihmiselle, että kirjoittavat Las Palmasiin. Nyt tiedän, että olen siellä noin 20.3. Kaipaan kirjeitä! Rakkaat terveiset.”

Myrskyn ratsastaja sisältää runsaasti uutta tietoa Murajan viimeisestä matkasta, muun muassa autenttinen kirjeenvaihto kotiin. Suhonen haastatteli teosta varten Murajan alkumatkan kumppania Pertti Oinaalaa, Murajan ystäviä sekä hänen perheenjäseniään. Lisäksi hän vietti aikaa Murajan matkan varren satamissa Bretagnessa sekä perehtyi kymmeniin lehtiartikkeleihin ja dokumentteihin.

”Kiinnostuin Sepon tarinasta luettuani hänen uskaliaasti Atlantin ylityksestään. Hän oli poikkeuksellisen kekseliäs, rohkea ja ristiriitainen mies, joka oli kokenut nuoruudessaan kovia. Rakkaus mereen piti hänet hengissä, kunnes se tappoi hänet”, Suhonen sanoo.

Myrskyn ratsastaja (Kustannusosakeyhtiö Sammakko) on Pete Suhosen viides teos. Suhonen kertoo kirjastaan Turun kirjamessuilla 5.10. Eino-lavalla (2. krs) kello 15.50–16.10.

