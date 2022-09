Joroisiin rakennettava luksuslomakohde PihlasResort laajentaa omistuspohjaansa 

Joroisiin rakenteilla olevan, ylellisen ja palvelutarjonnaltaan monipuolisen PihlasResort-hotellin rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. PihlasResort avaa ovensa vieraille keskiviikkona 15.2.2023. Kiinnostus hotellia kohtaan on jo nyt ollut laajaa ja yritykseen etsitään parhaillaan ammattilaisia eri työtehtäviin.

”Jo tässä vaiheessa vuoden 2023 varausten määrä osoittaa, että PihlasResort ja Järvi-Suomen luonto kiinnostavat kotimaassa ja maailmalla. Yhä useampi matkailija muun muassa Etelä-Euroopasta ja USA:sta haluavat päästä Suomen luontoon. Meiltä on Savosta puuttunut tähän segmenttiin tarjottava tuote, jonka PihlasResortin pitkälle viimeistelty konsepti ja kansainvälisen tason palvelu nyt täyttävät”, PihlasResortin hallituksen puheenjohtaja Pekka Viljakainen sanoo.

PihlasResort tarjoaa vierailleen yksityisyyttä puutarhojen ympäröimällä 10,5 hehtaarin alueella, joka rauhallisesta sijainnistaan huolimatta sijaitsee lähellä hyviä liikenneyhteyksiä. Hotellimajoitusta on kymmenessä erillisessä villassa. Ne on sijoitettu eri puolille aluetta, jotta ne tarjoavat sekä omaa rauhaa että tunnelmallisen kokonaisuuden palveluineen.

Kaikissa villoissa on oma sauna ja hotellitasoiset palvelut aina concierge-palveluista pesulaan. Vierailla on käytössään sähköautoja, veneitä ja urheilupaikkoja. PihlasResortissa on esimerkiksi kuntosali, kiipeilyseinä, vastavirta-allas ja yhteiset sauna- ja allastilat järven rannalla. Alueella majoittuvia ja muita vieraita palvelee ympäri vuoden myös a´ la carte -ravintola Siimes. Majoittuvilla vierailla on Siimeksen lisäksi mahdollisuus ruokailla rantaklubilla, tilata yksityinen illallinen tai käydä PihlasResortiin kuuluvissa, alueen ulkopuolella sijaitsevissa Trapesa-kahvilassa tai TeaHouse of Wehmais -teehuoneella.

“Jokainen omistaja tuo mukaan kansainväliset verkostonsa”

Ainutlaatuisen konseptinsa ja sijaintinsa lisäksi PihlasResortin monipuolinen sijoittajaryhmä takaa sen, että rakenteilla olevan resortin kaltaista kohdetta ei Suomesta muualta löydy.

Perustajien Pekka Viljakaisen ja Anna Grotenfelt-Paunosen lisäksi omistajiin kuuluvat F1-kuljettaja Valtteri Bottas, näyttelijä Jasper Pääkkönen, olympiavoittaja Iivo Niskanen, liikemies Poju Zabludowicz, sijoittaja Jake Aalto / Kare Group, sijoittaja Mikko Toivanen ja sijoittaja Petri Heino / Heino Group.

”Teemme PihlasResortista Pihlasjärven, puutarhojen ja metsän keskellä olevan ainutlaatuisen paikan levätä, kokoontua, liikkua ja nauttia parhaista kulinaristisista elämyksistä. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja olemme todella iloisia julkistaessamme tänään hankkeen kaikki taustavoimat. Omistajistamme jokainen tuo hankkeeseen myös omat kokemuksensa ja ennen kaikkea laajat kansainväliset verkostonsa”, PihlasResortin toimitusjohtaja Anna Grotenfelt-Paunonen kertoo.