Joroisten vuohet luovutettu uuteen kotiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 8.9.2023 antanut päätöksen, jolla Joroisissa irrallaan liikkuneet ja maanantaina 4.9.2023 tilapäishoitoon toimitetut vuohet on luovutettu uudelle omistajalle. Uusi omistaja on sama kuin tilapäishoidon järjestäjä.

Valvontaeläinlääkärit tarkastivat vuohet niiden oltua tilapäishoidossa kolme päivää. Samalla tarkastettiin pitopaikka vuohien pysyvää luovuttamista silmällä pitäen. Tilapäishoidon järjestäjä ilmoitti harkinnan jälkeen toivomuksensa pitää vuohet pysyvästi. Vuohet olivat valvontaeläinlääkärien arvion mukaan hyväkuntoisia ja arkoja, mutta uteliaita ihmistä kohtaan. Pitopaikka todettiin hyväksi ja asianmukaiseksi vuohien lajityypillisen käytöksen näkökannalta. Tilapäishoidon järjestäjä osoitti jo kiinniottotilanteessa erinomaista vuohien käytöksen tuntemusta ja käsittelytaitoa, mikä on tarpeen arkojen eläinten käsittelyssä ja kesyttämisessä. Arkoja vuohia ei näin myöskään tarvitse siirtää enää uudelleen.

Vuohien merkittömyys ei ollut este niiden luovuttamiselle. Ne merkitään rekisteriin puutteellisin tiedoin, ja ne saavat erillisessä prosessissa pysyvän siirtokiellon. Näin ne eivät päädy elintarvikeketjuun, sillä niiden alkuperä ei ole tiedossa.

Entistä omistajaa ei tavoitettu.

