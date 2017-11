Jorvin sairaalan synnytysosasto käyttökunnossa

HUSin Mielenterveystalo.fi -palvelulla yli satatuhatta käyttäjää lokakuussa 2.11.2017 08:24 | Tiedote

Mielenterveystalo.fi -palveluportaali on rikkonut ensimmäistä kertaa sadantuhannen kuukausittaisen käyttäjän rajan. Lokakuun mittari pysähtyi lukemaan 100 584 käyttäjää. Eri sivujakin on lokakuun aikana katseltu yli puoli miljoonaa kertaa. Tämän vuoden kokonaistavoite on miljoona käyttäjää ja tavoitteen toteutuminen on hyvin todennäköistä.