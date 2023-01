Jos et ymmärrä jään lumoa, lue tämä kirja! Kimmeltävän kaunis teos pohjaa vankkaan jäätietämykseen

Annika Suvivuo on vapaa luonto-ohjaaja ja toimittaja. Matka jään reunalle on hänen omakohtainen matkansa jään moniin muotoihin, mutta teos on myös vankka, taidokkaasti ajasta toiseen kulkeva tietokirja.

Suvivuo kuvaa, miten olemme osanneet luottaa jään mahdollisuuksiin. Ennen kunnollisia teitä liukuminen veden päällä oli ainoa järkevä tapa kulkea pitkiä matkoja. Vielä 50-luvulla jään yli ajettiin tansseihin Suomen ja Ruotsin väliä, mutta sama vahva jääpeite kauhistutti toisessa maailmansodassa, kun vihollisen panssarivaunuilla olisi voinut ajaa jäätyneen Suomenlahden ylitse. Jäisille napa-alueille tehdyt tutkimusretket ovat olleet miessankarien mahdollisuus esitellä omaa sivistystään ja kuntoisuuttaan, ja siksi ne ovat monella tapaa jääneet aikakausiensa pysäytyskuviksi.

Jää kasvaa teoksessa myös ihmissuhteiden vertauskuvaksi: kestävä ja joustava teräsjää – kuten myös teräksenvahva rakkaus – on puhtaampaa kuin vesi, josta se on syntynyt. Etenkään hauraalle kevätjäälle ei kannata mennä ilman hyvää kumppania, joko ihmistä tai koiraa. Entä mitä voisimme oppia pingviineiltä, Etelämantereen kaamosasiantuntijoilta?

Teoksessa Suvivuo käy myös innokasta kirjeenvaihtoa espoolaisen tohtorin rouvan, Ingan kanssa. Inga lähti Espoosta vuodeksi Grönlantiin, ja monen muun arktisille alueille matkustaneen tavoin tohtorin rouva löysi jäisiltä lakeuksilta jotain länsimaisista yhteiskunnista jo kadonnutta. Hienovaraisesti Suvivuo muistuttaa siitä, että jään muutokset Grönlannissa tuntuvat myös Espoon rannoilla. Perinteisen jääsuhteen murtuminen tuo teokseen mukaan haikeutta, mutta silti kaikkein voimakkain tunne on talvinen jääilo. Vapauden näyttämöt talven vesillä ovat avoinna aivan jokaiselle.

Matka jään reunalle on ehdotonta talvilukemista hiihtolenkin tai avantouinnin jälkeen kuuman mehumukillisen ääressä. Myös lunta ja jäätä vierastaville kionofobikoille se avaa jäänsinisen maailman katsottavaksi turvallisen etäisyyden päästä.

Matka jään reunalle on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.1.2023. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana ja Hannamaija Nikanderin lukemana äänikirjana.

