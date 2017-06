Jos hammas puuttuu - mitä tilalle?

29.6.2017 10:00 | Oral Hammaslääkärit Oyj

Asiantuntija: ”Monien hampaat on pian paikattu loppuun.”

Nykyihmiset elävät aiempaa vanhemmiksi, mutta ihmiskehon osat rapistuvat samaa tahtia kuin luolamiesten aikoihin. Esimerkiksi hampaat eivät välttämättä kestä koko elämää.

”Hampaita voi paikata, mutta ei loputtomiin. Kohtaan joka viikko monia asiakkaita, joiden kohdalla tilanne alkaa olla jo se, että hampaat on paikattu loppuun”, kertoo erikoishammaslääkäri Katja Narva Oral Hammaslääkäreiltä. Hampaan kestävyyden kannalta on parempi tukea sitä ajoissa kruunurakenteella - mutta aina tätä mahdollisuutta ei enää ole.

Jokainen paikkauskerta kuluttaa hammaskudosta. Kun samaa hammasta joudutaan paikkaamaan useasti, lopulta kudosta on jäljellä enää hyvin vähän.

”Jos hampaan ennuste näyttää huonolta, järkevämpi päätös olisi poistaa hammas ajoissa ja asentaa kestävä hammasimplantti”, Narva vertaa.

Huonokuntoisuuden ja tulehdusten lisäksi muita syitä hampaan poistamiselle tai puuttumiselle voivat olla esimerkiksi urheiluonnettomuudet tai tapaturmat. Hoitamattomat iensairaudet ovat myös yleinen syy yksittäisten tai jopa kaikkien hampaiden menettämiseen. Joskus harvoin hampaita voi puuttua myös geneettisistä syistä, jolloin kaikkien maitohampaiden tilalle ei kasva rautahampaita lainkaan.

3 vaihtoehtoa korvikkeeksi

Poistetun tai puuttuvan hampaan korvaamiseksi on kolme erilaista vaihtoehtoa: irrotettava proteesi, kiinteä siltaproteesi tai hammasimplantti eli keinojuuri.

Irrotettava proteesi: ”Irrotettava proteesi muistuttaa vanhan ajan tekohampaita siinä mielessä, että se laitetaan päiväksi suuhun ja otetaan yöksi pois. Proteesin runko voidaan valmistaa metallista tai akryylimuovista”, Narva kertoo.

Kiinteä siltaproteesi: ”Silta kiinnitetään puuttuvan hampaan viereisiin pysyviin hampaisiin ja siltaan asennetaan välihammas joka näyttää aidolta hampaalta. Pisimmät sillat voivat tarvittaessa kattaa usean hampaan levyisen aukon. Kiinteä silta on irrotettavaa proteesia tukevampi esimerkiksi syödessä, mutta sitä pitää muistaa puhdistaa yhtä huolellisesti kuin oikeitakin hampaita. Jotta silta voidaan rakentaa, viereisten hampaiden täytyy olla hyvässä kunnossa, sillä koko silta tukeutuu niihin”, Narva muistuttaa.

Hammasimplantti eli keinojuuri: ”Implantti eli keinojuuri on kaikkein pitkäikäisin ratkaisu puuttuvan hampaan tilalle. Proteesit ja sillat voivat kestää suussa jopa kymmeniä vuosia, mutta implantti voi kestää hyvin hoidettuna koko loppuelämän. Implantti rakennetaan niin, että leukaluuhun asennetaan titaaninen keinojuuri, johon sitten valmistetaan kestävä keraaminen implanttikruunu”, vertailee Narva. Implantti on ratkaisuista ainoa, jolla on leukaluuta säilyttävä ominaisuus: luu surkastuu, jos sitä ei kuormiteta puremalla hampaaseen tai implanttiin.

”Jokaiselta aikuiselta pitäisi ottaa leuan röntgenkuva”

Hampaan puuttuminen ei ole pelkästään ulkonäköseikka, vaan hampailla on tärkeä rooli purennassa.

”Jos esimerkiksi iso poskihammas puuttuu, muut hampaat joutuvat kantamaan sen purentatehtävää. Ne voivat myös lähteä kallistumaan puuttuvan hampaan jättämää aukkoa päin”, Narva varoittaa.

Kuituvahvikkeisista hammasmateriaaleista väitöskirjansa tehneen Narvan mukaan oikea vaihtoehto puuttuvaa hammasta korvaamaan riippuu paljon yksilöllisistä seikoista.

”Jokaisen kannattaa olla perillä eri vaihtoehdoista ja varmistaa, että myös oma hammaslääkäri tuntee eri ratkaisut. Kaikki hammaslääkärit eivät välttämättä ole päivittäin tekemisissä esimerkiksi implanttien kanssa, jolloin juuri tämä vaihtoehto ei ole heille niin tuttu”, hän muistuttaa.

Myös potilaan muiden hampaiden kunto, yleisterveys sekä tietysti käytettävissä oleva budjetti ohjaavat valintoja.

”Fiksu lähtökohta on selvittää hampaiden kunto ja piilevät tulehdukset. Jokaiselta aikuiselta suomalaiselta pitäisi olla otettu röntgenkuva koko leuasta. Siitä selviää, kannattaako huonokuntoisia hampaita enää lähteä paikkamaan vai miettiä muita vaihtoehtoja”, tiivistää Narva.

PIKKUVIHLAISU LOMPAKOLLE VAI VARSINAINEN RAHAREIKÄ?

MITÄ AUKON TÄYTTÄMINEN KUSTANTAA:

Se, paljonko puuttuvan hampaan korvaaminen maksaa, riippuu useasta tekijästä. Hintaan vaikuttavat muun muassa puuttuvien hampaiden määrä, muiden hampaiden kunto, valittu korvaava vaihtoehto, käytetyt materiaalit, sekä paikkakunta. Alla olevat ovat yleisiä arvioita kunkin vaihtoehdon hintahaarukasta:

Irrotettava proteesi

Käytetyn materiaalin hinta vaikuttaa: muovirunkoisen proteesin voi saada noin 600 eurolla, metallirunkoisen hinta alkaa noin 1200 eurosta.

Kiinteä siltaproteesi

Siltojen hinnat alkavat noin 2500 eurosta. Myös tässä vaihtoehdossa materiaalikustannukset vaikuttavat merkittävästi.

Implantti eli keinojuuri

Keraamiset implanttikruunut valmistetaan joko digitaalisena suunnitteluna Cerec-laitteella tai käsityönä. Laitteistot, käsityö ja laatuimplanttien jatkuva lääketieteellinen tutkimustyö ovat arvokkaita, joten implanttien hinnat alkavat 2200-2700 eurosta ylöspäin. Implanttihoidon lopulliseen hintaan vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten esimerkiksi tarve luusiirteille. Hoidon hinta-arvio voidaan määritellä vasta hammaslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman perusteella.