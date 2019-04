Jotta näkisit harrastaa ja ajaa: Ajo- ja harrastelasien merkitys korostuu ikääntyessä

Kun ihmisen näkö alkaa heiketä iän myötä, myös hämärässä näkeminen hankaloituu. Ajaminen illalla ei ole kivaa ja pyöräillessä asfaltti kiiltää epämiellyttävästi. Näistä vaivoista ei tarvitse kärsiä, sillä apua on tarjolla.

Ajaessa sen huomaa ensimmäisenä, kun tie ei tahdo erottua penkereestä iltahämärissä. Moni 50+ alkaa vältellä hämärässä ajoa ikään kuin huomaamattaan. Se mutkistaa elämää, mutta sitä ei helposti tahdota myöntää. Hämäränäöstä ajotilanteessa ei tarvitse kärsiä, eikä sitä pidä hävetä.

Jotta näkisit ajaa

Ajolasit ovat nimensä mukaisesti suunniteltu vain ajamiseen.

- Niiden näkökenttä poikkeaa tavallisesta linssistä, sillä se on laajempi. Tarkoitus on pystyä tarkkailemaan liikennettä niiden avulla mahdollisemmin laajasti myös sivusuunnassa, sanoo optikko Tuula Boren optikkoliike Optiicatista Erottajalta

Heijastukset liikenteessä, johtuivat ne auringosta, tien kosteudesta tai vastaavantulevan auton valoista, heikentävät kuljettajan näkökykyä ajotilanteessa.

- Viimeisimpien tutkimusten mukaan kuljettajan reaktioaika ajotilanteessa riippuu näkökyvystä 90 prosenttisesti, joten heikentynyt näkökyky tarkoittaa hitaampaa reaktioaikaa. Tällöin ajolasien merkitys korostuu, sanoo Boren.

Hän kertoo, että on olemassa useita ajamista helpottavia silmälasinlinssejä. Ne räätälöidään aina yksilöllisesti, siksi tarvitaan asiantuntuva optikko avuksi linssivalinnoissa.

- Ajolasit soveltuvat kaikille autoilijoille ja erityisen tärkeitä ne ovat ammattiautoilijoille.

On kuitenkin muistettava, että ajolasit eivät välttämättä sovellu yleislaseiksi, koska niissä on kontrastia parantava ominaisuus. Ajolaseissa näkymät terävöityvät. Näkeminen pitää olla miellyttävää ja luonnollista.

Jotta näkisit harrastaa

Moneen harrastukseen tarvitaan hyvää näköä.Varsinkin harrastukset, joissa ollaan ääriolosuhteissa, tarvitsevat erikoislaseja. Kypärää tarvitsevat harrastukset asettavat laseille erityistarpeita, sillä lasien on mahduttava mukavasti kypärään. Esimerkiksi 50+ laskettelijan laseilta vaaditaan paljon. Tarvitaan moniteholasit ja sen lisäksi aurinkosuoja sekä teräpiirto-omainaisuus, jotta kumpareet erottuvat.

Purjehtimisessa, meloessa ja uidessa linsseiltä vaaditaan myös omia erikoisominaisuuksia.



Kaikki eivät tiedä, että eri käyttötarkoituksiin on saatavana erilaisia linssejä. Erikoislaseista tutumpia ovat päätetyöskentelylasit. Niissä ovat laajat näköalueet näppäimistölle ja näytölle sekä niihin on mahdollista saada pinnoite, joka suojaa silmiä päätteeltä tulevalta siniseltä valolta. Päätelasit mitoitetaan tietylle etäisyydelle, jolloin ne toimivat optimaalisesti ja niska-/hartiaseutu ei kipeydy. Näkeminen päätteelle on helppoa ja miellyttävää, kertoo optikko Tuula Boren optikkoliike Optiicatistä Erottajalta.

Muista nämä, kun hankit ajolasit

1. Hanki ajolasit optikkoliikkeestä, jossa on ajamiseen suunniteltuja erikoislinssejä.

2. Varmista, että linsseissä on häikäisyä suodattava käsittely. Se poistaa häiritseviä heijastuksia, parantaa kontrastia ja tietenkin nimensä mukaisesti vähentää häikäistymistä eli ylipäätään lasit helpottavat pimeällä näkemistä.

3. Jos tarvitset monitehosilmälaseja arjessa, tarvitset myös ajolaseihin moniteholinssit.

4. Teräväpiirto-ominaisuus eli kontrastisuodatin auttaa värien erottumista huonoissa olosuhteissa kuten sumussa, sateella ja lumipyryssä.

Ja lopuksi. Ovatko ajolasit kalliita?

- Autot hankitaan usein ”kaikilla mausteilla”. Entäpä kuljettajan näkö sekä ajotilanteessa käytössä olevat silmälasit? Eiköhän heikoin lenkki ole tuulilasin ja kuljettajan välissä eli kuljettajan silmälasit, kysyy Tuula Boren optikkoliike Optiicatista Erottajalta.







Lisätietoja:

Tuula Boren

050 545 6337

Optiicat

Erottajankatu 9

00130 Helsinki

www.optiicat.fi

info@optiicat.fi

www.optiicat.fi