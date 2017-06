Joukkoliikenne juhannuksena

19.6.2017 15:28 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteessä on juhannusaattona 23.6. lauantain aikataulut. Juhannuspäivänä 24.6. ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaan. Yöliikenteessä on lisälähtöjä. U-linjoilla liikennöidään rajoitetusti sekä aattona että juhannuspäivänä.

Torstaina 22.6.

Joukkoliikenne kulkee perjantain aikataulujen mukaan, ja myös yöliikenne ajetaan torstain ja perjantain välisenä yönä.



Kirkkonummen kutsulinjoilla liikennöidään kuitenkin torstain reittien ja aikataulujen mukaan.



Hernesaareen on lisäliikennettä linjalla 14X Kamppi - Hernesaari. Hernesaaresta ajetaan lähdöt klo 9.16, 9.56, 18.14, 22.10, 22.38 ja Kampista lähdöt klo 18.40 ja 19.19.



Juhannusaattona pe 23.6.



Joukkoliikenne kulkee lauantain aikataulujen mukaan.



U-linjojen bussit ajavat lauantain aikataulujen mukaan klo 13 asti, minkä jälkeen U-linjojen lähdöistä ajetaan vain osa. Lisätietoja Matkahuollon aikataulupalvelusta.



Lisäliikennettä Seurasaareen ja Hernesaareen



HSL järjestää juhannusaattona lisäliikennettä Seurasaareen: bussi 24S ajaa reittiä Erottaja - Seurasaari noin seitsemän minuutin välein. Ensimmäinen bussi lähtee Erottajalta klo 15.04 ja viimeinen Seurasaaresta klo 01.31.



Hernesaareen on lisäliikennettä linjalla 14X Kamppi - Hernesaari 20 minuutin välein. Kampista vuorot ajetaan klo 15.07 - 16.47 ja Hernesaaresta klo 15.24 - 17.04.



Bussi 24 ajaa poikkeusreittiä juhannusaattona



Bussilinja 24 ajaa klo 10 lähtien Seurasaareen päin poikkeusreittiä Munkkiniemen aukion ja Ramsaynrannan kautta, koska Seurasaarentie muuttuu yksisuuntaiseksi. Poikkeusreittiä ajavat myös bussin S-lähdöt.



Juhannuspäivänä la 24.6.



Joukkoliikenne kulkee sunnuntain aikataulujen mukaan jo heti aamusta alkaen.



U-bussit kulkevat kuitenkin rajoitetusti, tarkemmat aikataulut Matkahuollon aikataulupalvelusta. Linja U848 liikennöi lauantain aikataulujen mukaan alkaen lähdöstä klo 7.45 Porvoosta.



Hernesaareen on lisäliikennettä linjalla 14X Kamppi-Hernesaari 20 minuutin välein. Kampista vuorot ajetaan klo 13.51-22.42 ja Hernesaaresta klo 15.29-22.57.



Juhannuspäivän jälkeisenä yönä ajetaan myös yöliikenne.



Kulussa myös seuraavat lähijunat:

• L-junat Helsinki-Kirkkonummi klo 2.01, 3.01 ja 4.01

• P-juna Helsingistä klo 0.46

• N-junat Helsinki-Kerava klo 23.48, 1.18, 2.18, 3.18 sekä Kerava-Helsinki klo 0.32, 2.02, 3.02 ja 4.02

• T-junat Helsinki-Kerava-Riihimäki klo 2.48 ja 4.18 sekä Riihimäki-Kerava-Helsinki klo 0.56 ja 1.56

HSL:n palvelupisteet ja liikenneneuvonta juhannuksena



HSL:n Rautatientorin palvelupiste on avoinna aatonaattona torstaina 22.6. klo 17 asti, Itäkeskuksen piste klo 17.15 asti ja Pasilan piste klo 16 saakka. Kaikki palvelupisteet on suljettu aattona 23.6. sekä lauantaina 24.6. ja sunnuntaina 25.6.



HSL:n asiakaspalvelusta, puh. 09 4766 4000, saa henkilökohtaista neuvontaa juhannusaattona ja juhannusviikonloppuna klo 9-17.