Joukkoliikenne kulkee Helsingin seudulla koronaviruksesta huolimatta

Joukkoliikenne kulkee Helsingin seudulla myös näinä poikkeuksellisina aikoina. HSL pyrkii parhaansa mukaan turvaamaan sen, että liikenne kulkee heitä varten, jotka sitä edelleen tarvitsevat.

Jos matkustat joukkoliikenteellä, huomio kaikissa tilanteissa hyvä käsi- ja yskimishygienia. Jos et tunne oloasi terveeksi, vältäthän matkustamista tartuntariskin vähentämiseksi. Kehotamme myös välttämään tarpeetonta matkustamista, jotta ne, joiden on pakko matkustaa, voivat matkustaa ilman tungoksen tuomaa tartuntariskiä.

Juna-, metro- ja raitiovaunuliikenteessä harvempaa liikennettä

HSL:n lähijunaliikenteessä on peruutuksia ja harvempaa liikennettä. A- ja K-junat ajavat läpi päivän 20 minuutin vuorovälillä normaalin 10 minuutin vuorovälin sijaan ainakin torstaihin 19.3. asti. Junien harvennettu liikenne johtuu veturinkuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sekä sairauspoissaoloista.

Myös metro- ja raitiovaunuliikennettä harvennetaan sairauspoissaolojen takia keskiviikosta 18.3. alkaen. Metroliikenteessä siirrytään kesän 2019 aikatauluihin: arkisin ruuhka-aikojen tiheämpi vuoroväli (2,5 minuuttia osuudella Tapiola–Itäkeskus) harvenee 3–4 minuuttiin.

Raitiovaunuliikenteessä siirrytään ajamaan arkiliikennettä lauantain aikatauluin 18.3. alkaen.

Bussiliikenteessä jatketaan toistaiseksi talviaikatauluilla, mutta kuljettajien runsaiden poissaolojen takia lähtöjä saattaa jäädä ajamatta jonkin verran normaalitilannetta enemmän.

Viime päivinä on keskustelua herättänyt myös se, mistä ovista busseihin voi nousta sisään. HSL ei ole muuttanut ohjeistustaan asiassa, eli sisään noustaan normaalikäytännön mukaisesti etuovista, ja runkobusseissa käytössä ovat myös keskiovet.

Muutokset pyritään saamaan Reittioppaan aikataulutietoihin huomiseen mennessä.

Hyvitämme kausilippuja takautuvasti yli 70-vuotiaille ja THL:n karanteenissa oleville

HSL on keskeyttänyt omissa palvelupisteissään ja kuntien palvelupisteissä maksullisen käytännön, jolla HSL-kortin kausilipun on voinut muuttaa arvoksi. Tällä pyrimme välttämään palvelupisteiden ruuhkautumista tilanteessa, jossa suuria ihmismassoja ja kokoontumisia on syytä välttää tartuntariskin takia. HSL-sovelluksen kausilipuissa kyseistä käytäntöä ei ole ollut aiemminkaan.

Normaalit kausilippujen hyvitysperusteet eivät ole muuttuneet. Voit hakea hyvitystä palvelupisteestä, kun kyseessä on jälleenmyyjän virhe, asuin-, työ- tai opiskelupaikan siirtyminen HSL-alueen ulkopuolelle, kuolemantapaus, sairaalassaolo, lakko tai liikennehäiriö.

THL:n määräämästä karanteenista voidaan tehdä hyvitys jälkikäteen THL:n todistusta vastaan. Lisäksi yli 70-vuotiaat voivat hakea takautuvasti kausilipusta hyvitystä siltä osin kuin se on voimassa 18.3. tai myöhemmin. Hyvitystä ei voi kuitenkaan hakea nyt, vaan myöhemmin HSL:n ilmoittamana ajankohtana.

Tarkempia tietoja lippujen hyvityskäytännöistä HSL:n verkkosivuilla.