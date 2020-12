Joukkoliikennemäärärahaa koronan vaikutusten paikkaamiseksi

Försurningsläget är dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten) 2.12.2020 16:24:05 EET | Tiedote

Under oktober-november har försurningsläget varit exceptionellt dåligt i åarna som ligger i om-rådet som sträcker sig från söder om Vasa till norr om Karleby. På grund av den rikliga neder-börden under hösten har vattenföringen i de österbottniska åarna varit bland de största som uppmätts under året. Den torra sommaren bidrog till gynnsamma förhållanden där sura före-ningar bildas.