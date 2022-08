Joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa Raahen seudulla sekä reiteillä Oulu – Raahe ja Oulu – Oulainen

Alueen joukkoliikenteen runkona ovat työmatkustajia ja toisen asteen opiskelijoita palvelevat vuorot Oulusta Oulaisiin, Raahesta Ouluun, Oulusta Raaheen sekä Paavolan ja Ruukin suunnasta Raaheen. Säännöllisesti matkustaville tarjolla on yhteysvälistä riippuen edullisia kausi- ja sarjalippuja. Lisäksi koulupäivisin liikennöidään Raahesta Pulkkilan kautta Piippolaan. Osalla vuoroista on Pulkkilassa vaihtoyhteyksiä valtatien 4 kaukoliikenteeseen, mikä luo nopeampia yhteyksiä Raahen ja Jyväskylän välillä.

Talvikauteen verrattuna joukkoliikenteessä on tehty sekä pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia että suurempia muutoksia, jotka on lueteltu alempana pääsuunnittain. Aikataulut ovat saatavilla Google Mapsista sekä Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja Liput -sovelluksesta. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

Muutokset yhteysvälillä Paavola – Ruukki – Raahe

Raahesta Paavolan ja Ruukin suuntaan lähtee jatkossa vuoro arkisin ja lauantaisin klo 14.00. Arkipäivisin ajettava paluuvuoro Paavolasta Ruukin kautta Raaheen lähtee klo 14.45.

Muutokset yhteysvälillä Oulu – Raahe

Arkipäivisin Oulusta Raaheen klo 14.05 lähtevän vuoron reittiä muutetaan siten, että vuoro ajaa Kempeleessä Piriläntien sijasta Eteläsuomentietä.