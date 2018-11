Joulu Helsingin kaupunginmuseossa

Helsingin kaupunginmuseossa eläydytään joulutunnelmaan monin tavoin: luvassa on puuhaa perheen pikkutontuille, nostalgisia joulun koululauluja ja jouluisia Helsinki-kuvia. Ruiskumestarin talossa eletään joulunaikaa 1800-luvun tapaan ensimmäisestä adventtisunnuntaista loppiaiseen asti. Hakasalmen huvilassa vietetään adventin avausta sunnuntaina 2. joulukuuta.

Helsingin kaupunginmuseon joulukausi avataan lauantaina 1. joulukuuta, jolloin vietetään Pikkuisten joulua. Tapahtuma tarjoaa jouluista ohjelmaa perheen pienimmille. Luvassa on perinteinen kuusijuhla Lasten kaupungin koululuokassa, piparkakkujen koristelupaja, BalettiBrahen pikkuballerinojen esitys sekä softis-leimasinpaja. Museossa pääsee myös tapaamaan vanhanajan joulupukkia. Lasten kaupungissa voi osallistua Jouluisia paperikoristeita -omatoimityöpajaan koko joulukauden, 1.12.2018–6.1.2019, ajan.

Museon aulassa on joulun aikana esillä Helsinki-aiheinen seimi, joka edustaa krakovalaista seimiperinnettä. Se on saanut fantasiarakennelman luonteen, jossa Tuomiokirkon lisäksi myös Uspenskin katedraali ja Johanneksen kirkko ovat olleet inspiraation lähteinä. Perinteen mukaisesti seimeen on sijoitettu pyhän perheen lisäksi myös maallisia henkilöhahmoja, kuten Matti Klinge, Tarja Halonen ja Mannerheim. Aulassa on esillä myös piparkakkutalo, jonka ovat tehneet Roihuvuoren ammattiopiston opiskelijat. Lisäksi aulassa voi nähdä vanhoja kaitafilmejä, joissa kuvataan joulunviettoa helsinkiläisissä perheissä 1950−70-luvuilla.

Keskiviikkona 5.12. vietetään jouluisia Iltapäivätreffejä ja tehdään kesää talven keskelle askartelemalla tuoksuttomia ja allergisoimattomia joulukukkia paperista.

Museon jouluun kuuluu olennaisena osana myös musiikki. Keskiviikkona 12.12. kello 18 museon aulassa kuullaan Vinokuu-kuoron joulukonsertti. Vinokuu-kuoro on Viikin normaalikoulun henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien kuoro, johon on otettu vahvistusta myös muista innokkaista laulajista. Torstaina 13.12. kello 18–20 kaupunginmuseon 1930-luvun kansakoululuokassa lauletaan yhdessä joulun koululauluja. Entisajan koulutunnelmaan on helppo päästä, sillä laulut lauletaan pulpeteissa istuen urkuharmonin säestyksellä. Laulattajina toimivat musiikinopettajat Kaisa ja Ari Pärnänen.

Helsingin kaupunginmuseoon ja joulutapahtumiin on vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo avasi viime vuonna valokuvakokoelmansa vapaaseen käyttöön Helsinkikuvia.fi-verkkopalvelussa. Kokoelma sisältää tällä hetkellä yli 50 000 kuvaa. Palvelussa on parhaillaan käynnissä joulukampanja, jonka aikana kaikki kuvatulosteiden tilaukset saa kotiin toimitettuna 30 prosentin alennuksella. Kampanja kestää 14.12. asti.

Museokaupassa ja verkkokaupassa on käynnissä joulumyyjäiset 22.12. asti. Myynnissä on muun muassa vanhanajan paperikoristeita, nostalgisia joulukortteja sekä Willem Heefferin suunnittelemia vanerisia joulutähtiä, joita koristavat museokokoelmien vanhat talviset valokuvat. Museokaupassa ilahduttaa myös joulukalenteri, jonka luukuista aukeaa yllätys jokaisena päivänä yhdelle asiakkaalle.

Ruiskumestarin talon joulu

Ruiskumestarin talossa eletään joulunaikaa 1800-luvun tapaan ensimmäisestä adventtisunnuntaista loppiaiseen asti. Kantakaupungin vanhimman puisen asuintalon kotoisassa keittiössä tuoksuvat mausteet, kamarin klaffipiirongilla on salaperäisiä, lakalla sinetöityjä paketteja, ikkunalla kukoistaa hyasintti ja pikkuisen salin pöydällä on pikkuleivin koristettu joulukuusi.

Ruiskumestarin talo avautuu jouluasussa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2.12. Juhlan kunniaksi vanhanajan kuusenkoristepaja toimii kamarissa kello 12–15. Perinteiset tiernapojat laulavat pihalla kello 13. Lauantaina 8.12. kello 14 ruiskumestarin kamarissa askarrellaan helppoja, nostalgisia joulukuusenkoristeita aitojen 1800-luvun ohjeiden mukaan.

Ruiskumestarin taloon on aina vapaa pääsy.

Adventin avaus Hakasalmen huvilassa

Hakasalmen huvilassa vietetään adventin avausta sunnuntaina 2. joulukuuta. Kello 12 tiernapojat laulavat huvilan salissa. Samalla paljastetaan nostalginen 1920-luvun tyylinen joulukuusi, jonka ovat koristaneet yhteistyössä kaupunginmuseo ja K. A. Weiste, vuonna 1924 Helsingissä perustettu joulukoristetehdas – nykyään yksi Euroopan vanhimmista alan yrityksistä. Kuusi on esillä 9.1. asti.

Kello 12.30 ohjelmassa on yleisöopastus Suruton kaupunki -näyttelyyn, ja kello 14 kuullaan Kansallisoopperan kuoron laulajien joulumatinea. Adventin avauksesta pääsee nauttimaan Hakasalmen huvilan pääsymaksun hinnalla, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy.