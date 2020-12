Jouluiloa yli 10 000 vanhukselle – Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja keräsi ennätysmäärän kukkalahjoituksia

Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja keräsi tänä vuonna ennätysmäärän kukkalahjoituksia yksinäisille vanhuksille. Kotona Asuen Seniorihoivan toteuttamassa kampanjassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Kotkan ja Oulun alueiden ikäihmisille lahjoitettiin kaikkiaan 10 900 joulukukkaa. Viime vuonna saavutettu aiempi ennätys ylittyi lähes 3000 lahjoituksella.

“Hoivanantajamme sekä hoivakotien ja kotihoidon työntekijät ovat todistaneet viime päivinä liikutuksen kyyneleitä ja onnen hämmästelyjä. He ovat jakaneet lukuisten vanhusten kanssa ihmeen siitä, että joku jossakin on ajatellut juuri heitä. Tänä poikkeuksellisena vuonna joulukukka tuntemattomalta on monelle ikäihmisille vielä aiempaakin korostuneemmin ilonpilkahdus pimeydessä ja kallisarvoinen kontakti toiseen ihmiseen”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu sanoo.



Kotona Asuen Seniorihoiva toteutti Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanjan ensimmäisen kerran vuonna 2010, jolloin lahjoituksia kerättiin vain muutamia kymmeniä. Tänä vuonna kampanja oli käynnissä 16.11. – 17.12.2020.

“Kampanjan tavoitteena on tuoda kokemus arvostuksesta ja välittämisestä. Olemme äärimmäisen iloisia, että pystymme tänä vuonna tuomaan tämän kaivatun kokemuksen ennätysmäärälle vanhuksia. Haluammekin esittää suuren kiitoksen kaikille lahjoittajille ja yhteistyökumppaneille”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu jatkaa.



Hyväntekeväisyyskampanjaan osallistui kunnallisen kotihoidon ja hoivakotien yksiköitä, palvelutaloja, seniorikeskuksia sekä useita muita tahoja. Kampanjaan osallistuvien kaupunkien kotihoidot ja vanhuspalvelut valitsivat kukkalähetysten saajiksi alueidensa yksinäisiä vanhuksia. Kampanjaan pystyi osallistumaan kuka tahansa valitsemalla mieleisensä lahjoituskukan yhteistyöhön osallistuvasta kukkaliikkeestä tai sen verkkokaupasta.



Kukkalahjoitukset toimitetaan vastaanottajille pääosin joulunalusviikolla. Osassa kaupunkeja lahjoitusten jakelu on aloitettu jo kampanjan loppumetreillä. Lisätietoa kampanjasta Kotona Asuen Seniorihoivan verkkosivuilla: www.kotonaasuen.fi.