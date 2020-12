Jouluista tunnelmaa yliopistosta: kauneimpia joululauluja ja joulupolku 

Seminaarinmäen kauneimmat joululaulut 10.12 ja joulupolku 11.-27.12.

Seminaarinmäen kauneimmat joululaulut -verkkolähetys torstaina 10.12. klo 17 Kaupunginkirkosta

On aika heittää arkihuolet hetkeksi syrjään ja rauhoittua nauttimaan joulun tunnelmasta. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän seurakunta järjestävät yhdessä perinteisen Seminaarinmäen kauneimmat joululaulut –tapahtuman torstaina 10.12. klo 17. Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen tapahtuma toteutetaan verkkovälitteisesti eli yleisöä ei oteta paikan päälle. Tapahtuma striimataan Kaupunginkirkosta Jyväskylän seurakunnan YouTube-kanavalle.

Ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkiesityksiä, joulurunoja, kansanmusiikkikimara sekä yliopistopappi Matti Väätäisen jouluiset sanat. Tapahtuman juontajana toimii musiikkikasvatuksen lehtori Erja Kosonen. Hän johdattaa yleisön myös Seminaarinmäen jouluperinteeseen ja tarinoihin joululaulujen taustalla.

Linkki lähetykseen: https://www.youtube.com/watch?v=Ky2WhI7Pvgg Striimi aukeaa torstaina 10.12. klo 17.

Joulupolku avautuu Jyväskylän yliopiston kampusalueella 11.12.



Tervetuloa yliopiston joulupolulle 11.–27.12.! Haluamme joulupolulla tarjota joulumieltä ja mukavan ulkoiluaktiviteetin sekä Jyväskylän kaupunkilaisille että yliopistoyhteisölle. Ota mukaan perheesi, lemmikkisi tai ystäväsi ja lähde jouluseikkailulle. Polun varrelta löytyy jouluisia asetelmia, joita voi ihastella ikkunoiden takaa. Asetelmat on koottu helposti saavutettaviin ikkunoihin Jyväskylän yliopiston idyllisellä kampusalueella. Valaistut ikkunat ovat kauneimmillaan hämärän tultua.

Joulupolulla on hyvä huolehtia turvaväleistä. Vältetään ikkunoiden edustan ruuhkautuminen odottamalla omaa vuoroa sopivan etäisyyden päässä. Myös kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, jos turvavälejä on hankala noudattaa. Muistathan tulla joulupolulle vain täysin terveenä!

Joulupolulla noudatetaan Jyväskylän kaupungin vallitsevia koronaohjeita.



Ikkunoiden sijainnit:

1. L177

2. Ruusupuisto

3. Ilokivi

4. Lozzi

5. X114

6. C223

7. C218

8. C ja X tasanne

9. Belvedere

10. Oppion parveke

11. A-rakennuksen tuulikaappi

12. T250

13. Educa

14. KOAS, Kauppakatu 11A

15. Agoran aula

16. Agora, Ag.C133

17. Kemian laitoksen ATK-luokka



Lisätietoja:



Kauneimmat joululaulut: Erja Kosonen, erja.kosonen@jyu.fi, puh. 050 376 7017

Joulupolku: Jarkko Pirkkalainen, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi, puh. 040 737 3364