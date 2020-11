Joulukausi avataan valtakunnallisesti Helsingissä sunnuntaina 22.11.

Helsingin ydinkeskusta saa jouluvalaistuksensa tänä vuonna jo 72. kerran. Perinne alkoi vuonna 1949, jolloin Aleksanterinkadun ja sen lähiympäristön kauppiaat koristelivat kadut kaupunkilaisten iloksi havuin ja valoin. Avajaisia voi tänä vuonna seurata suorana verkosta.

Helsingin joulukausi avataan Senaatintorilla uudistuneen konseptin mukaisesti sunnuntaina 22. marraskuuta kello 15. Senaatintorilta tai verkon kautta voi seurata Tuomiokirkon portailla esiintyvien useiden tähtiartistien jouluisia musiikkiesityksiä sekä tarinan siitä, kuka sytytti Joulukadun valot. Luonnollisesti paikalla ovat Joulupukki ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Tapahtuma lähetetään suorana verkossa useiden kanavien kautta, jolloin siihen voi osallistua vaikka omasta olohuoneestaan. Ohjelman voi nähdä suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalta, Nelosen Ruutu Live:stä ja ISTV:stä.



Helsingin joulukauden avajaisissa nähdään ohjaaja Taavi Vartian uutuuselokuvasta Pertsa ja Kilu tutut päähenkilöt Pertsa ja Kilu seikkailemassa tapahtumalavalla.

Vartia on käsikirjoittanut avajaisshow'n, jossa ovat lisäksi mukana Nelonen Median Vain Elämää -ohjelman artisteista Arja Koriseva ja Mariska. Artisti Ida-Elina soittaa jouluista pop-musiikkia kanteleella.



– Kaupunkijouluun liittyy monia perinteitä, joista Joulukatu Helsingissä, on yksi vanhimmista. Monille sukupolville Joulukadun avajaisista on tullut se hetki, joka avaa virallisen joulunodotuksen. Vaikka vietämme tänä vuonna joulua poikkeuksellisissa olosuhteissa, on hienoa, että Joulukadun perinnettä voidaan kuitenkin jatkaa, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Avajaisten yhteydessä järjestetään perinteiset hyväntekeväisyysjärjestöjen joulumyyjäiset, joista on ostettavissa muun muassa jouluisia herkkuja ja järjestöjen omia tuotteita.

Senaatintorille päästetään koronarajoitusten mukaisesti rajattu määrä katsojia seuraamaan livetapahtumaa.



Jouluparaatin sijaan toteutetaan jouluinen Ikkunapolku



Jouluparaatia ei tänä vuonna turvallisuussyistä järjestetä, mutta Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen Ikkunapolku.

Osasta alueen toimijoiden ikkunoista voi seurata eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Ikkunapolku avataan joulukauden avajaispäivänä. Ikkunapolun asetelmat ovat nähtävillä jouluun saakka. Joulusivuille lähempänä tapahtumaa julkaistuvasta kartasta voi katsoa tarkemmin, mistä Ikkunapolun asetelmat löytyvät.

Avajaisten ohjelma:



Kello 13 Hyvän Tahdon Torin myyntikojut avataan Senaatintorilla

Kello 15 virallinen avajaisohjelma alkaa Tuomiokirkon edustalla

Kello 16 valtakunnallinen joulukausi julistetaan virallisesti avatuksi.

Tapahtuman tarkempi ohjelma, Ikkunapolkukartta sekä Helsingin joulukauden avajaisten muut tiedot löydät joulusivuilta.

Tunnelmalliset, ydinkeskustan katujen jouluvalot ilahduttavat aina tammikuun loppuun asti.



Linkit avajaisten katseluun:

Helsinki-kanava



Ruutu Live

ISTV

YouTube -kanava, Helsinki City Markkinointi ry

Instagram:

@joulunavaus #helsinginjoulunavaus2020

Facebook

@helsinginjoulunavaus

Tapahtuma on Helsinki City Markkinointi ry:n toteuttama. Helsinki City Markkinointi ry on ydinkeskustan kiinteistönomistajien, yritysten ja Helsingin kaupungin yhteistyöelin, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä.