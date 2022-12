Joulukuuset jälleen hyötykäyttöön maksutta ja helposti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää jälleen joulukuuset asuinkiinteistöiltä, kouluilta ja päiväkodeista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kuusien keräyksestä ei peritä erillistä maksua.

Joulukuusi tulee jättää näkyville kiinteistön jätetilan tai -astioiden välittömään läheisyyteen. On toivottavaa, ettei kuusi tuki kulkuväyliä tai hankaloita kenenkään liikkumista, minkä vuoksi niitä ei saa jättää sisälle jätetilaan. Kiinteistön tulisi myös varmistaa, ettei kuusien päälle kasata lunta. Kuuset hyödynnetään tukiaineena biojätteen kompostoinnissa.

- Viime joulun jälkeen keräsimme noin 64 000 joulukuusta hyötykäyttöön. Keräämme suurimman osan kuusista biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Yksittäiset kuuset voi viedä tammikuun aikana maksutta myös HSY:n Sortti-asemalle, josta ne kuljetetaan Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen haketettaviksi.

- Saamme kuusista yli sata tonnia haketta, jota voimme käyttää tukiaineena biojätteen kompostoinnissa biojätteen käsittelylaitoksessamme. Kuusesta täytyy poistaa kaikki koristeet ennen pois kantamista, muistuttaa HSY:n toimintovastaava Christoph Gareis.

Jos kiinteistöllä ei vielä ole erillistä biojätteen keräysastiaa, kuuset kerätään sekajäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä. Tällöin ne päätyvät jätevoimalaan, jossa niistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Lajittelethan myös teko- ja ruukkukuuset oikein

Rikkinäinen tai uudelleenkäyttöön kelpaamaton tekokuusi, joka on valmistettu muovista ja metallista, lajitellaan sekajätteeksi. Isoista tekokuusista helposti irrotettavat metalliosat voi lajitella kiinteistön metallinkeräysastiaan. Jos tekokuusi ei mahdu kiinteistön sekajäteastiaan, sen voi viedä HSY:n Sortti-asemalle. Sortti-asemalla tekokuusesta veloitetaan sekajätehinnaston mukaisesti.

Noin metrin mittaisten ruukkukuusien suosio on viime vuosina noussut. Ruukkukuusen voi säilyttää kodin koristekasvina tai istuttaa pihalleen keväällä. Jos ruukkukuusta ei halua säilyttää, sen voi poistaa ruukusta, ravistella enimmät mullat pois juurista ja toimittaa kuusen sellaisenaan joulukuusikeräykseen Sortti-asemalle tai jätetilan viereen.

Ruukkukuusista ja myös joulukukkien ruukuista tulevan pienehkön määrän multaa voi laittaa biojätteeseen. Pienet pöytäkuuset voi suoraan lajitella multineen biojätteeksi, kunhan uudelleenkäyttöön kelpaamattomat ruukut lajitellaan aina materiaalin mukaisesti muovi- tai sekajätteeksi.

Lisätietoja:

Kuusien keräys: käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 6579 310, juho.nuutinen (at) hsy.fi (HUOM. 2.1.2023 alkaen kuusien keräyksen yhteyshenkilö on logistiikkapäällikkö Tero Salo, 0400 860 265, tero.salo (at) hsy.fi)

Kuusien käsittely: toimintovastaava Christoph Gareis, puh. 0408296572, christoph.gareis (at) hsy.fi

Sortti-asemien yhteystiedot ja aukioloajat: www.hsy.fi/sorttiasemat.