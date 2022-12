Joulukuusien myyntipaikat 2022

Vaasan kuorofestivaali järjestetään 18.–21.5.2023 – kuorojen ilmoittautuminen on alkanut 8.12.2022 14:05:00 EET | Tiedote

Keväinen Vaasa täyttyy jälleen kuorolaulusta, kun Vaasan Kuorofestivaali XXIX järjestetään 29. kerran 18.–21.5.2023. Pääkonserteissa on monipuolisesti mukana suomalaisia huippukuoroja ja festivaalilla kuullaan myös ruotsalaisen säveltäjän Jacob Mühlradin kansainvälisen tilausteoksen kantaesitys. Kuorojen ilmoittautuminen on myös avattu ja ilmoittautumisaikaa on 31.1.2023 saakka.