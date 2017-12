Joululahjaksi turvallisuutta

Kodeissa on liian vähän palovaroittimia 28.11.2017 09:00 | Tiedote

Suomalaisissa kodeissa on liian vähän palovaroittimia, ja katossa olevat palovaroittimetkaan eivät välttämättä toimi. Palovaroitin on sähkölaite, joka on syytä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein. Se vaatii testaamisen ja paristonvaihdon säännöllisesti. Vastuuta palovaroittimien toimintakunnosta on syytä laajentaa. 1.12. vietetään Pohjoismaista palovaroitinpäivää.