Joulun makuja ja tunnelmaa kauppahalleissa ja toreilla

Helsingin kauppahalleista ja toreilta löydät perinteiset sesonkiherkut loppuvuoden juhliin, erilaiset erikoistuotteet, omintakeiset joululahjat ja suklaat saman katon alta. Hallikauppiailta saat kaupan päälle myös maukkaimmat reseptit jouluruokien valmistukseen. Kauppahallit ja torit palvelevat joulun aikaan pidennetyin aukioloajoin ja viimeiset ostokset on mahdollista hoitaa myös jouluaattona.

Hakaniemen halli- ja torikauppiaat palvelevat asiakkaitaan normaalisti kauppahallissa ja torilla ensi vuoden alkuun saakka

Hakaniemen kauppahallista kannat kotiin kätevästi niin joulun ruoat kuin lahjatkin. Alakerrasta saat juustot, kalat, lihat, hillot, vihannekset, leivät ja leivonnaiset sekä hallin kakkoskerroksesta löydät monenlaisia joululahjoja. Keliapuodissa tarjolla on herkullisia gluteenittomia saaristolais- ja joululimppuja, maidottomia taateli-ja maustekakkuja, gluteenittomia joululaatikoita ja tilauksesta saat myös maidottomat ja munattomat pipari- ja torttutaikinat. Hallin toisesta kerroksesta löydät pukinkonttiin suomalaista käsityötä, joulukortteja, kynttilöitä, tekstiileitä, astioita, koruja, leluja ja paljon muuta. Lahjaduosta paketoit pussiin vaikkapa ovi- ja vetostopparin sekä valtavan määrän erilaisia käsintehtyjä hahmoja ja koristeita.

Hietalahden kauppahalli virittäytyy joulutunnelmaan

Hietalahden kauppahallin ravintoloista ja erikoispuodeista löytyy tänä jouluna perustarjonnan lisäksi astioita, koristeita, pientuottajien tuotteita, juustoja sekä luontaistuotteita. Perinteinen kauppahallitunnelma täydentyy suosituilla ravintoloilla ja kahviloilla, joista nappaat joulukiireessä maittavia ruoka-annoksia. Ruokatarjonnan lisäksi hallista löytyy myös lahjatavaroita muun muassa Dock Helsingistä ja ainutlaatuisia kivikeramiikka-astioita Pienestä astiakaupasta.

Vanha kauppahalli palvelee myös jouluaattona kello 8-14

Vanhan Kauppahallin Facebook-joulukalenterissa on tarjolla yllätyslahjoja päivittäin ajalla 1.-24.12. Hallikauppiaat ilahduttavat asiakkaitaan järjestämällä jouluista ohjelmaa lauantaisin kello 13-15. Lapset pääsevät kertomaan jouluterveiset Korvatunturille, kun joulupukki vierailee hallissa lauantaina 9. joulukuuta. Jouluostosten lomassa lauantaina 16.

joulukuuta kauppahallissa on mahdollista nauttia joulumusiikista. Annan Villilihasta löydät jälleen kaikki jouluherkut, kuten tilateurastettuja luomukinkkuja, laidunkalkkunoita Närpiöstä ja Tammisaaresta Pienen saaristolaisleipomon käsintehtyjä joululaatikoita. Kalaliike Marja Nätin vitriinistä pakkaat mukaan juhlapöydän kalaherkut Tsaarin lohesta runsaaseen savukala- graavi- ja sillivalikoimaan. Tämän joulun silkin pehmeä muikunmäti tulee Saimaan puhtaista vesistä sekä nopeimmille myös pieni erä kotimaista villisiianmätiä Vaasasta. Kauppahallin tuorein kauppias, Three Butchers tuo halliin joulun toivotut suosikit kuten herkulliset pateet, Roslundin kinkut ja monet muut herkut. Näiden lisäksi tarjolla on myös lähituottajien tuotteita kuten Vihtiläisen Ollikkalan tilan Olkipossua.

Helsingin toreilla kuusikauppiaita ja joulumarkkinoita

Mantan markkinat elävöittävät nyt vuoden pimeintä aikaa kauniisti valaistulla Havis Amandan aukiolla. Mantan joulumarkkinoille osallistuu parikymmentä myyjää ja sieltä löytää niin hyvälle maistuvat kuin mieltä ja kehoakin lämmittävät joululahjat. Torin mökeissä myydään lämmintä ruokaa ja juomaa, jouluisia herkkuja, kauniita käsitöitä ja monenlaisia jouluisia lahjatavaroita. Markkinat ovat avoinna 18.11.2017–9.1.2018 joka päivä klo 10–20, paitsi joulupäivänä, jolloin myös kauppiaat hiljentyvät joulun viettoon.

Suomen syntymäpäivän aattona 5. joulukuuta 5. joulukuuta kello 18 alkaen Vanha kauppahalli sekä Kauppatori valaistaan juhlavalaistukseen lukuisten muiden tunnettujen maamerkkien ja rakennusten ohella.

Joulukuusiostoksille pääsee 15. joulukuuta alkaen, kun Helsingin torit täyttyvät jälleen kuusikauppiaista. Joulukuusien yhteismyyntipaikat sijaitsevat tänä vuonna Hakaniementorilla, Töölöntorilla ja Hietalahdentorilla.

Kauppahallien ja torien joulun, uuden vuoden ja loppiaisen aukioloajat 2017



Hakaniemen kauppahalli

17.12 (su) 10.00–16.00

18.12–23.12 08.00–20.00

24.12 (su) 08.00-14.00

25.–26.12 suljettu

31.12.–1.1 suljettu

6.-7.1 suljettu

Hietalahden kauppahalli



17.12 (su) 10.00–17.00

18.–19.12 08.00-18.00

20.–22.12 08.00-22.00

23.12 08.00-17.00

24.12 (su) suljettu

25.–26.12 suljettu

31.12.–1.1 suljettu

6.1.–7.1 suljettu

Vanha Kauppahalli



17.12. (su) 10.00–17.00

18.–19.12. 08.00-18.00

20.–23.12. 08.00-20.00

24.12. (su) 08.00-14.00

25.–26.12. suljettu

31.12 (su) 10.00-17.00

1.1. suljettu

6.1. 10.00-17.00

7.1. (su) suljettu

