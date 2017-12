Joulun pakkausjäte – näin kierrätät!

Kun kyseessä on jonkin tuotteen ympärillä ollut pakkaus, joka on materiaaliltaan kartonkia, lasia, metallia tai muovia, se kannattaa viedä kierrätettäväksi esimerkiksi Rinki-ekopisteeseen. Metallinkeräyssäiliöön saa metallipakkausten lisäksi laittaa esimerkiksi aterimia, foliovuokia ja muita pieniä metalliesineitä. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kokosi jouluksi täsmävinkit lajitteluun.

3 + 1 vinkkiä joulun pakkauskierrätykseen

1. Konvehtirasiat ja suklaakalenterit

Tyhjä konvehtirasia sopii kartonkipakkauskeräykseen, sisällä oleva muovikenno muovipakkauskeräykseen. Sama pätee tyhjäksi syötyihin suklaakalentereihin – nekin ovat makeispakkauksia.

2. Joulukukkien kääreet

Joulutähtien, hyasinttien ja muiden joulukukkien muovikääreet sopivat hyvin muovipakkauskeräykseen.

Kun tulee aika luopua kukasta, laita multaa ympäröivä muoviruukku sekajätteeseen. Se ei ole pakkaus, ja sitä voi olla hankala puhdistaa huuhtaisemalla.

3. Glögitölkit ja -pullot

Kartonkisen glögitölkin voi laittaa kartonkipakkauskeräykseen. Jos tölkissä on muovikorkki, se sopii muovipakkausten keräykseen. Vaihtoehtoisesti voit tölkin litistettyäsi laittaa korkin takaisin paikoilleen, sillä se ei haittaa kartongin kierrätystä.

Lasiset glögipullot sopivat lasipakkauskeräykseen. Jos pullossa on pantti, vie se kaupan pullonpalautusautomaattiin.

+ Tuikkukuoret ja hautakynttilöiden kannet

Muista jakeista poiketen metallinkeräyssäiliöön voi laittaa pakkausten lisäksi myös pienmetallia. Sinne sopivat siis esimerkiksi tuikkujen alumiinikuoret, ulkotulien tinapeltipurkit sekä hautakynttilöiden metalliset kannet.

Hautakynttilöiden muoviset ja lasiset kuoret eivät käy pakkauskeräykseen. Lajittele ne kuntasi ohjeistamalla tavalla.

Jos voit, odota pyhien yli

Jouluna kierrätettävien pakkausten määrä on huipussaan, mutta työpäiviä on vähemmän. Siksi paras aika ekopisteellä asiointiin on vasta pyhien jälkeen, jolloin säiliöissä on todennäköisesti enemmän tilaa.

Esimerkiksi pahvilaatikot vievät keräyssäiliöissä paljon tilaa, jos niitä ei litistetä. Silloin säiliöt myös täyttyvät hyvin nopeasti. Palautettavat pakkaukset onkin hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan, jolloin tilaa säästyy jo kotona. Esimerkiksi muoviset pakkausrasiat voi leikata kulmista auki, jolloin ne on helppo taittaa kokoon.

Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat keräyssäiliössä, sitä enemmän niitä sinne mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla. Kuljetuksia myös tarvitaan harvemmin, mikä on ympäristölle hyvä asia.

Mikä Rinki-ekopiste?

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu kotitalouksien pakkausjätteelle. Keräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka ylläpitää yli 1850 Rinki-ekopisteen verkostoa Suomessa. Kaikissa Rinki-ekopisteissä kerätään kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia. Yli 500 pisteessä on lisäksi muovipakkausten keräys.

Suuri osa ekopisteistä sijaitsee ostospaikkojen läheisyydessä, joten pakkausten kierrättämisen voi hoitaa helposti kauppareissulla.

