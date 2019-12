Joulun yllätyshitti: Donald Trumpin kauneimmat runot

Donald Trumpin tweeteistä koottu satiirirunokokoelma on ollut joululahjojen yllätyshitti.

Donald Trumpin runoista koottu satiirirunokokoelma Donald Trumpin kauneimmat runot on joulun myyntihitti. Runot käsittelevät Trumpin suurenmoisuutta, poliittisia konflikteja ja mielipiteitä elämästä.



Forumissa ja Kämp-galleriassa sijaitsevan pop up -myymälän Xmas Garagen perustaja Pauliina Louhiluoto kertoo, että runokirja on heidän kysytyimpiä tuotteitaan ja ehdottomasti myydyin kirjansa.

– Yksi syy on varmasti kansikuvassa. Se on todella hyvä ja huomiota herättävä.



Kansikuvassa Donald Trumpin pää on photoshopattu brittiläistyyliseen tweed-asuun pukeutuneen runoilijan vartaloon. Kuvassa näkyvä käsi on poikkeuksellisen pieni, ja kädet mainitaan ainakin kahdessa runossa, kuten runossa "Minä olen paras":

Minä ennustin Applen kurssilaskun

Minä rakennan suuren, suuren muurin

Minä rakennan rakennuksia, joissa on 94 kerrosta

Minun käteni eivät ole – ovatko ne pienet?



Aula & Co:n toimitusjohtaja ja kustantaja Niko Aula arvelee, että Trumpin saama poikkeuksellinen huomio mediassa on syy sille, miksi kirjaa menee juuri nyt.

– Meidän on hyvä nauraa Trumpille, ja tämä kirja auttaa siinä. Ehkä ihmiset ostavat sitä lahjaksi terapiatarkoituksessa.

Aula arvelee kirjan yltävän vuoden myydyimpien runokirjojen listoille.





Donald Trumpin kauneimmista runoista on ilmestynyt myös tällä viikolla julkaistu äänikirja, jonka lukee Vesa Vierikko. Kirjan toimittaja on Rob Sears. Haastava suomennos on Pekka Tuomiston.