Joulunaika tuo liikuntaa ja myyjäiset Turun Messukeskukseen

Yli 50 näytteilleasettajaa hyvällä asialla – vapaaehtoiset messujen pääsylippumaksut Saaristomeren hyväksi 7.11.2018 10:12 | Tiedote

Venexpossa Turun Messukeskuksessa tehdään tuttuun tapaan laadukkaita venehankintoja tulevaan kesään. Tapahtumassa on 54 näytteilleasettajaa. Turun Messukeskus esittelee kahdessa hallissa uusia veneitä sekä yhdessä hallissa laadukkaita vaihtoveneitä 8.-11.11. Messukeskuksessa on esillä noin 80 venettä. Esillä on myös venetarvikkeita, laitureita ja mm. veneenrakennuskoulutuksen esittelyä. Lapsille on tarjolla mm. solmukoulu ja Tiikeri-pomppulinna.