Jouluostokset villitsivät sadat tuhannet – Hihna247 on ilmiö

Food Market Herkku maailman kiinnostavimpien ruokakauppojen joukkoon 21.12.2018 12:08 | Tiedote

Helsingin keskustan Food Market Herkun täydellinen muodonmuutos sai kansainvälistä huomiota, kun se nostettiin ainoana pohjoismaisena kauppana maailman 16 kiinnostavimman uuden ruokakaupan joukkoon. Tämä selvisi brittiläisen kaupan alan tutkimuslaitoksen IGD:n tuoreesta globaalista raportista Top 16 stores you must visit in 2019.