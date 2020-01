Jouluradio Suomen neljänneksi kuunnelluin kanava

Jouluradio tavoitti joulukuussa lähes 780 000 viikkokuuntelijaa. Kuluneen kauden teema kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sai runsaasti huomiota ja kiitosta suomalaisilta vaikuttajilta.

Jouluradio on kuulunut suomalaisten jouluperinteisiin jo seitsemäntoista vuoden ajan. Tiistaina 21.1. julkaistun Kansallisen Radiotutkimuksen (KRT 2019/12) mukaan Jouluradio oli joulukuun aikana Suomen neljänneksi kuunnelluin radiokanava, tavoittaen 779 000 viikkokuuntelijaa.

Kuluneella kaudella Jouluradio nosti teemakseen kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden. Kansainvälistä musiikkia etsittiin esimerkiksi Jouluradion kuuntelijoiden avulla. Suosittua joulumusiikkia kuultiin muun muassa Perusta, Koreasta ja Islannista – ja yli 20 muusta maasta.

– Me haluamme omalta osaltamme olla kehittämässä median monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja tasa-arvoisuutta. Työ jatkuu valitsemallamme tiellä. Joulumusiikkia soittamalla voi parantaa maailmaa, summaa Jouluradion toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne.

Perinteiseen tapaan ensimmäisenä adventtina Jouluradio julkaisi uuden version Hoosianna-virrestä. Rap-artisti PastoriPiken tulkinta sai poikkeuksellisen paljon kiitosta ja huomiota mediassa. Julkistuskonsertti Helsingin Kalasataman kauppakeskus REDIssä sai valtakunnallista näkyvyyttä ja huomioitiin esimerkiksi Kymmenen uutisissa. PastoriPike tunnusti haastattelussa jännittäneensä kappaleen tekemistä. Kansanedustaja Jani Toivola pohti PastoriPiken Hoosiannan yhteiskunnallisesta merkitystä koskettavassa Instagram-päivityksessään.

Monikulttuurisuus kuului ja näkyi myös Jouluradion uudessa Kuulostaa joululta -ohjelmasarjassa, jossa syvennyttiin keskustelemaan joulumusiikista seitsemän tunnetun suomalaisen kanssa. Lähetyksissä vierailivat muusikko Reino Nordin, rap-artisti PastoriPike, näyttelijä Alina Tomnikov, kansanedustaja ja ministeri Annika Saarikko, tubettaja ja laulaja Tuure Boelius, tubettaja Sita Salminen ja suomirapin pioneeri Paleface. Interaktiivinen ohjelma lähetettiin suorana Jouluradion Facebookin yli 113 000 fanille, joiden oli mahdollista kommentoida ohjelmaa ja esittää kysymyksiä studiovieraille.

Monipuolisesta joulumusiikista nautittiin tänäkin vuonna FM-taajuuden lisäksi myös kaikkiaan kymmenellä erilaisella nettikanavalla, joista suosituimpien joukossa olivat Suomen lähetysseuran kanssa yhteistyössä toteutettava Kauneimmat joululaulut, Klassinen joulu ja Lasten jouluradio. Lisäksi pääosin pohjois-amerikkalaista musiikkia soittava Happy Holidays oli kuunnelluimpien kanavien joukossa.

Jouluradion lanseeraamaa Joululaulupäivää vietettiin 15.12. ympäri Suomen. Yhteisöllisen päivän tarkoitus on kannustaa ihmisiä laulamaan. Tapahtuman huomioi muun valtakunnallisen median lisäksi myös esimerkiksi Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja, runoilija ja Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukio Twitter-tilillään.

Jouluradiolla on selvästi paikka suomalaisten sydämissä: Jouluradion tekemän kuuntelijatutkimuksen vastauksissa joulumusiikkimediaa kuvailtiin mm. rakkaaksi, tunnelmalliseksi ja ainutlaatuiseksi. Saadun palautteen perusteella Jouluradio todella kuuluu jouluun ja on osa ihmisten arkea erityisesti joulun aikaan, mutta myös siihen valmistauduttaessa. Se näkyy myös Jouluradion nettisivuilla, joille tehtiin parhaimmillaan viikossa yli 180 000 käyntiä. Viime vuonna verkkosivulla lanseerattu Jouluradion viestipalvelu Kuuma linja lisäsi suosiotaan: palveluun lähetettiin yli 2600 viestiä, joka on lähes 10% enemmän kuin viime vuonna.

Jouluradio on seurakuntien yhteinen radiokanava sekä verkkomedia, jonka sivustolla soi 10 eri tyylisuunnan joulumusiikin kanavaa. Kaiken kaikkiaan Jouluradion musiikki helkkyi vuonna 2019 Jouluradio yhteensä 27 lähettimen voimin, kattaen 4,3 miljoonaa potentiaalista kuulijaa ympäri Suomen.

Lisätietoja: Jouluradion vastaava tuottaja Klaus Elfving, klaus@jouluradio.fi.