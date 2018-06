Jouni Hynynen kertoo avoimesti elämästään uutuuskirjassaan Muistikuvia

”En ole koskaan halunnut kertoa, mistä tekstit kumpuavat, mistä niissä on kysymys tai mitä niillä on tavoiteltu. Mutta nyt on aika avautua.”

Kotiteollisuuden Jouni Hynynen kertoo uutuuskirjassaan Muistikuvia valittujen lyriikoiden taustoista ja merkityksestä, peilaten niitä omaan elämäänsä. Osa teksteistä on hyvin henkilökohtaisia, jopa tunnustuksellisia. "Haluan kirjalla kertoa siitä, miten paljon olen laittanut itseäni likoon tähän hommaan. Eli avata sitä, ettei tämä taiteilijana oleminen ole mitään sohvalla makailua. Kyse on siitä, että uskaltaa elää, jota minä olen tehnyt ehkä vähän liikaakin”, Hynynen toteaa. Hynynen avaa kirjassa muun muassa suhdettaan viinaan, uskontoon ja politiikkaan. Lyriikoiden kautta hän pohtii myös ensimmäisen avioliittonsa kariutumiseen johtaneita syitä, tekemiensä virheiden aiheuttamaa masennusta, itsetuhoisuutta, julkisuuden tuomaa painetta ja syyllisyyttä perheen hajoamisesta. ”Oikeasta masennuksesta minä en tiedä mitään. Kyse on enemmänkin vitutuksesta. Siitä minä tiedän paljon”, Hynynen kommentoi. Kahdenkymmenen vuoden tuotannon valikoitu läpileikkaus tarjoaa lukijalle harvinaisia välähdyksiä Kotiteollisuuden nokkamiehen mielenmaisemaan. Jouni Hynynen (s. 1970) on Kotiteollisuuden laulaja-kitaristi, muusikko ja kirjailija. Hänen kirjallinen tuotantonsa pitää sisällään kahdeksan teosta, joiden skaala taipuu aina pakinakokoelmasta runouteen ja romaaniin saakka. Kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 8.6.2018 Jouni Hynysen haastattelupyynnöt: adele.couavoux@like.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

