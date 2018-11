Jourhjälpen 116 117 hjälper när den egna hälsostationen är stängd

Yhteiset menetelmät pääkaupunkiseudun opiskeluhuoltoon 1.11.2018 10:18 | Tiedote

Varhainen puuttuminen oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmiin on erityisen tärkeää, jotta ne eivät ehtisi kasaantua liian suuriksi. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki antaa siihen hyvät mahdollisuudet, mutta lain toteutus vaihtelee kunnissa ja oppilaitoksissa. Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke on kehittänyt yhtenäisiä toimintatapoja ja työvälineitä ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. Nyt ne on päätetty ottaa käyttöön kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa.