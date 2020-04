Joustot ja investointien tukeminen etusijalla suuryritysten rahoituksessa koronan aiheuttamassa tilanteessa

Finnverasta maaliskuussa 5 300 päätöstä pk-rahoitusjärjestelyissä – eniten kasvua Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla 6.4.2020 16:20:21 EEST | Tiedote

Finnvera teki maaliskuussa nykyisille ja uusille pk-yritysasiakkaille yhteensä yli 5 300 päätöstä rahoitusjärjestelyistä. Määrä on yli viisinkertainen edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Uutta kriisirahoitusta on myönnetty jo yli tuhannelle yritykselle, ja maksuaikajärjestelyjä on tehty samaan aikaan yli neljälle tuhannelle yritykselle. Eniten kasvua uuden rahoituksen myöntämisessä on ollut Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla, joissa rahoitusjärjestelyiden määrä on kolminkertaistunut edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Pienintä muutos on ollut Kainuussa, jossa on myös ensimmäisiä tautitapauksia ilmennyt muuta maata myöhemmin.