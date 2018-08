Juha Itkosen Ihmettä kaikki -romaanista heti toinen painos

Juha Itkoselta omakohtainen yllätysromaani 30.8.2018 09:09 | Tiedote

Juha Itkosen tänään ilmestyvä romaani Ihmettä kaikki on kertomus surusta, ilosta ja elämän sietämättömästä arvaamattomuudesta. Kirjassa nelihenkisen perheen elämä on asettunut uomiinsa. Iltatähden ilmaantuminen ei suju odotetulla tavalla, vaan vanhemmat joutuvat mahdottoman päätöksen eteen. Yllätykset eivät lopu senkään jälkeen, sillä seuraavaksi he löytävät itsensä vastasyntyneiden teho-osastolta. Elämä on arvaamaton ja heiveröinen, mutta silti vahva ja ainutkertainen. Ihmettä kaikki on Juha Itkosen koskettava ja omakohtainen romaani siitä, miten poikkeustilojenkin keskellä arjen on jatkuttava ja siitä, miten erilaisina äiti ja isä voivat vastaantulevat tilanteet kokea. ”Elämässä tapahtuu joskus asioita, jotka pakottavat perimmäisten kysymysten äärelle. Niin myös minulle. Kirjailijana käsittelen niitä kirjoittamalla. Useinkaan näistä ei puhuta ääneen, ja jokainen kokee olevansa tilanteessaan täysin yksin. Itse uskon vaikeidenkin kokemusten jakamiseen, sillä kaikki me kohtaamme elämäss