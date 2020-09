Juha Kirstilä Akavaan johtavaksi asiantuntijaksi

Akava vahvistaa vaikuttamisen toimintoaan. Valtiotieteiden maisteri Juha Kirstilä aloittaa Akavassa johtavana asiantuntijana 15. syyskuuta 2020. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa sidosryhmäyhteydet, vaikuttajaviestintä sekä puheenjohtajan ja tiedontuotannon avustaminen.

– On hienoa tulla Akavaan tekemään työtä koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen hyväksi. Olen iloinen päästessäni uudessa tehtävässä hyödyntämään pitkää kokemustani vaikuttamistyöstä ja työskentelemään Akavan tavoitteiden edistämiseksi. Uskon, että osaamisen vahvistamisella ja uuden luomisella Suomen on mahdollista nousta koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista. Akavalla on tässä työssä tärkeä merkitys ja vastuu, sanoo Juha Kirstilä.

– Juha Kirstilällä on monipuolinen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja laajat verkostot. Hän on avustanut kuutta eri ministeriä neljässä eri hallituksessa. Hänellä on työkokemusta myös eduskunnasta. Olen iloinen, että saamme hänen osaamisensa vaikuttamisen toimintoomme, sanoo johtaja Pekka Piispanen.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Juha Kirstilä, puh. 040 552 8200

Johtaja Pekka Piispanen, puh. 040 544 0302