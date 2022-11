Juha Marttila jatkaa MTK:n puheenjohtajana 

Erovuorossa oli koko MTK:n puheenjohtajisto. 2. ja 3. puheenjohtajan valinnat ovat vielä kesken.

Mauno Ylinen Kauhavalta on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa 2. puheenjohtajana. Ehdolle tehtävään on ilmoittautunut myös Tero Lahti Karstulasta. HyvinkääläinenMarkus Eerola Hyvinkäältä on myös ilmoittanut halukkuutensa jatkaa 3. puheenjohtajana. Ehdolle tehtävään on asettunut myös Arto Laine Hattulasta.

Samoin johtokunnan jäsenten valinnat ovat vielä kesken. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti Salosta ja Kati Partanen Iisalmesta. He ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Vastaehdokkaita ei ole.

Valinnat päivitetään piakkoin nettisivuillemme https://www.mtk.fi/-/valtuuskunta-syksy-22

MTK:n valtuuskunta kokoontuu 23.-24.11.2022 Espoossa. Lisää MTK:n valtuuskunnan kokouksesta voit lukea uutisesta https://www.mtk.fi/-/valtuuskunta-syksy-22

