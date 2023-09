Juha-Matti Huhta: Tilannetietoisuus on kriittisen tärkeää poliisitoiminnassa

Väitöstutkimuksessaan KM Juha-Matti Huhta tutki poliisin operatiiviseen toimintaan liittyvää tilannetietoisuutta. Tilannetietoisuus yleisellä tasolla tarkoittaa havaintoihin perustuvaa käsitystä meneillään olevasta tilanteesta ja kykyä ennakoida, mitä pian voi tapahtua.

– Muuttuva turvallisuusympäristö asettaa yhä enemmän vaatimuksia poliisitoiminnalle toimintataktisesti, juridisesti ja eettisesti. Tilannetietoisuuden kehittämisellä voidaan varmistaa laadukas poliisin operatiivinen toiminta, Huhta kertoo.

Poliisin kohtaamat tilanteet edellyttävät usein poikkeuksellisen nopeaa päätöksentekoa ja toimintaa. Poliisin päätösten ja toiminnan tulee perustua tilannetietoisuuteen, koska muuten toiminta voi olla sattumanvaraista ja aiheuttaa merkittäviä riskejä sivullisille, kohteena olevalle henkilölle ja poliisille itselleen.

Tilannetietoisuutta voidaan systemaattisesti kehittää

Tutkimuksessa hyödynnettiin erityisesti vaativien tilanteiden erikoisryhmässä toimivien poliisien asiantuntemusta ja heidän kykyään reflektoida toimintaansa. Heidän toimintaansa ohjaava hiljainen tieto saatiin tutkimuksessa näkyväksi. Lisäksi osallistujien toiminnasta löydettiin seitsemän spesifiä elementtiä, joiden avulla he muodostavat operatiivisen tilannetietoisuuden.

Poliisitoimintaan liittyvää tilannetietoisuutta ei ole aikaisemmin tutkittu eikä määritelty, vaikka se muodostaa perustan erilaisten tilanteiden kohtaamiselle poliisin operatiivisessa toiminnassa.

– Tutkimukseni antaa uutta tietoa siitä, mitä tilannetietoisuus konkreettisesti tarkoittaa ja toivon siitä olevan merkittävää hyötyä tilannetietoisuuden systemaattiselle kehittämiselle poliisikoulutuksessa. Tutkimuksen tulokset voivat olla hyödynnettävässä myös muiden ammattiryhmien koulutukseen, joissa kohdataan vaativia asiakastilanteita haastavissa toimintaympäristöissä, Huhta kiteyttää.

Komisario Juha-Matti Huhta työskentelee Poliisiammattikorkeakoululla opetus- ja tutkimustehtävissä.

Väitöstilaisuus lauantaina 16.9.2023

Kasvatustieteen maisteri Juha-Matti Huhdan operatiivisen poliisitoiminnan tutkimusalaan kuuluva väitöskirja Situational Awareness in Operational Police Encounters. How is it formed, what factors influence it and how it can be trained tarkastetaan julkisesti Tampereen Yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa 16.09.2023 kello 12 Yliopiston päärakennuksen auditoriossa D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Heini Harve-Rytsälä Helsinginyliopistosta. Kustoksena toimii Emeritus Professori Eero Ropo kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta, Tampereen yliopistosta.