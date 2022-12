Juha Putkonen siirtyy luotsaamaan MedTech Palvelut MP Oy:tä

”Odotan innolla, että pääsen mukaan tuottamaan palveluita terveysteknologiayrityksille ja jatkossa ehkä laajemminkin koko toimialalle. SOTE-uudistuksen käynnistymisvaihe on sopiva hetki siirtyä uusiin haastaviin tehtäviin ja haluan kiittää yhtiön hallitusta luottamuksesta. Lähden mukaan positiivisella sekä nöyrällä asenteella opettelemaan uutta tehtävää. MedTech Palvelut MP Oy:n konsepti on todella mielenkiintoinen ja potentiaalinen kasvavalle liiketoiminnalle”, kommentoi Putkonen.



Juha Putkonen siirtyy MedTech Palvelut MP Oy:n palvelukseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) konsernipalvelujen hankintapäällikön tehtävästä ja aloittaa tehtävässään 9.1.2023.



”Haemme yhtiölle vahvaa kasvua ja kehittymistä. Perustyö on tehty ja nyt lähdemme kehittämään liiketoimintaa ”, kertoo Laura Hollanti, Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja.



”Putkosen osaaminen, vahva asiantuntemus sekä verkostot ovat erinomainen pohja tavoitteiden saavuttamiseksi”, hän jatkaa.



MedTech Palvelut MP Oy on toiminut jo 2000-luvun alusta. Strateginen ja toiminnallinen muutos käynnistettiin 2018. Yhtiön tavoitteena on tuottaa terveysteknologian ja sen hankintojen asiantuntijuutta vahvistavia palveluita. Erityisen keskeisessä roolissa ovat koulutuspalvelut.



”MedLoop -osaamiskeskus perustettiin 2021. Uskon vahvasti siihen, että ketterille, ajasta ja paikasta riippumattomille koulutuksille on laaja-alaisesti kysyntää. Nyt tarjonta pitää saada ihmisten tietoon ja terveydenhuolto vaatimaan osaamisen tunnustamista”, Putkonen pohtii.



MedTech Palvelut MP Oy on terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n omistama yhtiö. Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten toimialajärjestö. Sen jäsenyritykset valmistavat tai jakelevat 80–90 % kaikista Suomessa käytettävistä lääkinnällisistä laitteista ja in vitro -diagnostiikasta. Nämä terveysteknologian ratkaisut auttavat meitä ja läheisiämme joka sekunti terveydenhuollossa tai kotona.



MedTech Palvelut MP Oy tuottaa terveydenhuollolle ja terveysteknologiayrityksille kaupallisia palveluita. Yhtiön päätuotteet ovat terveysteknologian nimikkeistöpankki Sailab Fennica ja MedLoop-osaamiskeskuksen koulutuspalvelut. Sailab Fennica toimii terveysteknologiayrityksien ja hankintayksiköiden välillä kooten kaikki nimikkeistöt yhteet tietokantaan. MedLoop-osaamiskeskuksesta löytyy suomalaisen terveydenhuollon ympäristöön räätälöityjä, laadukkaita ja laajoja koulutuksia, joita voi suorittaa joustavasti paikasta tai ajasta riippumatta.