Juha Tapio vuoden soitetuin artisti ja Faded vuoden radiohitti

Juha Tapio oli vuonna 2016 soitetuin artisti ja Alan Walkerin Faded soitetuin kappale yksityisissä radioissa.

Tekijänoikeusjärjestö Gramex selvitti perinteiseen tapaan viime vuoden soitetuimmat artistit ja kärkihitit yksityisissä radioissa. Kotimaisia kappaleita oli 20 soitetuimman hitin joukossa viisi ja kotimaisia artisteja oli 20 soitetuimman artistin joukossa kahdeksan.

Soitetuimpien artistien top 20:ssä

kahdeksan kotimaista

Juha Tapio oli yksityisten radioiden soitetuin artisti vuonna 2016. Hänen kappaleitaan soitettiin vuoden aikana 23 320 kertaa. Kaikki yksityiset radiot yhteen laskien Juha Tapion tuotantoa soi keskimäärin 63 kertaa päivässä.

Juha Tapio on yhtyeensä sijoituksesta mielissään.

”Aku Ankan veljenpoikia lainatakseni: sijoitus tuntuu eri kivalta! Se kun osaltaan kertoo siitä, että laulut soivat ja elävät keikkojen lisäksi päivittäisessä arjessamme. Ja siitäkin, että niitä soivia lauluja on kertynyt jo jonkin verran. Tämmöinen tuntuu lauluntekijästä palkitsevalta.”

Sijoitus ei kuitenkaan tullut täytenä yllätyksenä. ”Jos muistan oikein, niin viime vuonna sijoitus oli sama. Kun tämä ei ole kuitenkaan kisa, niin en sillä tavalla osaa odottaa mitään sijoitusta. Biisien elinkaari kiinnostaa kyllä.”



Juha Tapio on sekä musiikin tekijä, että esittäjä. Hänen mukaansa musiikin tekeminen on tiimityötä. "Kyse ei ole pelkästään sanoituksesta ja sävellyksestä. Joskus bändin suoritus, vaikkapa legendaarinen kitarasoolo, komppi tai joku tuottajan sovituksellinen oivallus on se juttu, joka tekee biisistä tunnistettavan."

Juha Tapio pitää tärkeinä muusikoille ja tuottajille kerättäviä Gramex-korvauksia. "Gramex-korvaukset kohdistuvat juuri näihin suorituksiin, ja ovat siksi paitsi monille soittajille tärkeitä tulonlähteitä ja muutenkin enemmän kuin paikallaan.”

Listan toiseksi soitetuin kotimainen artisti löytyy sijalta viisi, Kaija Koota soitettiin 20 923 kertaa. Kaija Koon jälkeen seuraavaksi soitetuin kotimainen artisti on sijalla 12 Haloo Helsinki! yhteensä 16 512 soittokerralla.

Top 20:ssa löytyy lisää suosittuja kotimaisia artisteja. Sijalla 14 Yö 15 077 soittokerralla, sijalla 15 Vesala 14 882 soittokerralla, sijalla 16 Jenni Vartiainen 14 580 soittokerralla, sijalla 17 Chisu 14 314 soittokerralla ja sijalta 19 Eppu Normaali 13 520 soittokerralla.



Tequila soitetuin kotimainen kappale

Norjalaisen Alan Walkerin kappaletta Faded soitettiin viime vuonna eniten yksityisissä radioissa. Kappale soi vuoden aikana yhteensä 11 439 kertaa. Kaikki yksityiset radiot yhteen laskien se tekee keskimäärin 31 kertaa päivässä.

Toiseksi eniten eli 10 286 kertaa soitettiin Sian ja Sean Paulin kappaletta Cheap Thrills. Kolmanneksi soitetuin oli 9 332 soittokerralla Mike Posnerin I Took A Pill In Ibiza (Seed remix).

Listan soitetuin kotimainen kappale löytyy sijalta seitsemän. Se oli Vesalan Tequila 7 195 soittokerralla. Kymmenen kärkeen mahtui mukaan myös toinen kotimainen kappale. Sijalla kahdeksan, 7152 soittokerralla, oli Juha Tapion Jotain niin oikeaa.

Nämä tiedote ilmenevät Tekijänoikeusjärjestö Gramexin selvityksestä, joka laati Gramexin Kari Niemelä radioiden Gramexille ilmoittamien soittolistojen perusteella.

_____

Tilasto: Vuoden 2016 soitetuimmat kappaleet yksityisissä radioissa

1. Alan Walker Faded 11439

2. Sia Feat. Sean Paul Cheap Thrills 10286

3. Mike Posner I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) 9332

4. Justin Timberlake Can`T Stop The Feeling 8330

5. Justin Bieber Love Yourself 8283

6. Jonas Blue Feat. Dakota Fast Car 7824

7. Vesala Tequila 7195

8. Juha Tapio Jotain niin oikeaa 7152

9. Shawn Mendes Treat You Better 7125

10. Imany Feat. Filatov & Karas Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix) 6788

11. Adele Hello 6654

12. Coldplay Hymn For The Weekend 6395

13. Kaija Koo Siniset tikkaat 5678

14. Alan Walker Sing Me To Sleep 5644

15. Mike Perry Feat. Shy Martin The Ocean 5541

16. Sia Feat. Kendrick Lamar The Greatest 5501

17. Shawn Mendes Stitches 5477

18. Apulanta Valot pimeyksien reunoilla 5474

19. Kygo Feat. Maty Noyes Stay 5426

20. JVG Hehkuu 5070



Tilasto: Vuoden 2016 soitetuimmat esittäjät yksityisissä radioissa

1. Juha Tapio 23320

2. Madonna 21781

3. Sia 21655

4. Bruce Springsteen 21562

5. Kaija Koo 20923

6. Adele 19303

7. Bon Jovi 18739

8. Michael Jackson 18207

9. Alan Walker 18024

10. Shawn Mendes 17012

11. Justin Bieber 16893

12. Haloo Helsinki! 16512

13. Coldplay 16227

14. Yö 15077

15. Vesala 14882

16. Jenni Vartiainen 14580

17. Chisu 14314

18. Queen 13697

19. Eppu Normaali 13520

20. Bryan Adams 13402