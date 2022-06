Juha Torvinen avaa päiväkirjansa kaikkien nähtäville

”Naureskelen roudareittemme kanssa niitä näitä ja ihastelen kattoon nostettua isoa peilipalloa. Se on estetiikaltaan järkyttävän kaukana Eppu Normaalista ja siksi siitä pidänkin. Ristiriita esityksessä sopivasti annosteltuna on poikaa. On hyvä yhdistelmä, kun yleisö välillä liikuttuu ja nauraa pian kainalopierulle.”

Vasenkätisen päiväkirja käsittelee lähes vuoden pituisen ajanjakson, jonka aikana Torvinen on kirjannut ajatuksiaan ylös. Samalla se on kurkistus rokkarin arkeen sekä mielenmaisemaan. Tarinat kuljettavat vuosien takaisiin muistoihin, ja hetkiä on ikuistettu myös kuviksi. Kirja on Torvisen rehellinen kertomus siitä, millaista on olla muusikko.

Juha Torvinen on Rovaniemellä syntynyt vasenkätinen muusikko ja yksi Eppu Normaalin perustajajäsenistä. Koulutukseltaan hän on ylioppilas ja mielisairaanhoitaja, sotilasarvoltaan siviilipalvelusmies. Torvinen on muusikon toimen ohella toiminut tamperelaisen Poko Rekords -levy-yhtiön tuotantopäällikkönä ja Akun Tehtaalla sekalaisissa tehtävissä. Hän on kirjoittanut aiemmin yhdessä valokuvaaja Harri Hinkan kanssa kirjan Aika normaalia – Tarinoita Eppu Normaalista.

Juha Torvinen: Vasenkätisen päiväkirja – Merkintöjä rokkielämästä, sidottu, 254 sivua.

