Juha Vuorisen true crime -podcast kiilasi Storytelin top-listan kärkeen – jättimenestys saa nyt jatkoa

Storytel julkaisee tänään Juha Vuorisen podcastin odotetun toisen kauden kokonaisuudessaan. Vieraana tällä kaudella on legendaarisen murharyhmän tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha ”Hermo” Rautaheimo.

Vuorisen vieraana -podcastin ensimmäinen kausi ilmestyi viime lokakuussa. Se nousi pian ilmestymisensä jälkeen top-listan ykköseksi ja oli Storytelin kuunnelluin podcast vuonna 2019. Yhteensä podcastia on tähän mennessä kuunneltu lähes 15 000 kertaa. Nyt hehkutettu true crime -podcast saa jatkoa.

Toisen kauden jaksoissa Juha Vuorinen keskustelee 40 vuotta Helsingin rikospoliisin väkivaltayksikössä toimineen murharyhmän tutkinnanjohtajan Juha ”Hermo” Rautaheimon kanssa. Konkaripoliisin uran varrelle mahtuu useita suomalaisen rikoshistorian tunnetuimmista tapauksista aina vuoden 1997 poliisisurmista Mikkelin panttivankidraamaan ja Vilja Eerikan tapaukseen.

Rautaheimo on käynyt läpi työvuosiltaan vahvimmin mieleen jääneitä tapauksia muistelmateoksessaan Hermo – Murharyhmän mies. Muutamaan niistä pureudutaan myös Vuorisen kanssa kirjan tietoja syventäen. Mukana on myös muutamia rikoksia, joita ei ole kirjassa käsitelty.

”Rautaheimon kirjan jälkeen mieleni janosi lisää. Podcast on kuin tapausten syventävät opinnot, mutta siihen pääsee kyllä mukaan, vaikkei ole kirjaa lukenutkaan. Yksi kiinnostavimmista tarinoista oli se, miten Rautaheimo päätyi mukaan Mikkelin panttivankidraamaan”, Vuorinen sanoo.

Kiehtova rikollisen mieli



Kymmenosainen podcast nauhoitettiin intensiivisessä sessiossa yhdeltä istumalta. Rautaheimon mukaan Vuorinen osasi löytää jo tutuista tapauksista ihan erilaisia kulmia, eikä hän pelännyt kysyä tyhmiä kysymyksiä.

”Vuorinen ei ole rikostoimittaja eikä rikoskirjailija, mikä on ehdottomasti vahvuus. Rikostoimittajalle monet asiat ovat itsestäänselvyyksiä, mutta Vuorinen suhtautui asioihin uteliaasti vailla ennakkoasenteita. Se antaa kuulijoille varmasti paljon enemmän”, Rautaheimo sanoo.

Rikollisuus on teemana on kiinnostanut Vuorista aina. Hän ei fanita tai ihaile rikollisuutta, mutta häntä kiehtoo erityisesti rikollisen mieli ja elämäntarina. Mitä rikollisen historiassa on tapahtunut? Miten joku päätyy tekemään rikoksen?

”Haaveilen siitä, että saisin joskus tehdä podcastia jonkun tuomitun rikollisen kanssa. Se voisi avata ihan uudenlaisia näkökulmia. Minulla itse asiassa on jo muutama kiinnostava ihminen mielessäni”, Vuorinen paljastaa.

Vuorisen vieraana -podcastin ensimmäinen ja toinen kausi ovat kuunneltavissa kokonaisuudessaan vain Storytel-palvelussa. Myös Juha ”Hermo” Rautaheimon muistelmateos Hermo – Murharyhmän mies löytyy Storytelista.