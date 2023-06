Juha Vuorisen uusin DikDek-romaani Puerto Anús antaa kunnon kyydit karnevalismin karusellissa

Vuorisen DikDek-romaanisarja on viiltävä vastaisku kovaksikeitetyille dekkareille. Jännäreitä räävittömästi parodioivan sarjan keskeisiä hahmoja ovat kaikkien avoimien ovien vahtimestari Tapio ”Tapsa” Mäkilä, sekopäinen musiikkiduo Händi ja Käppers, asianajaja Lars Underberg, joka tarjoaa työkeikkoja Tapsalle asiakkaidensa toimeksiannosta, sekä Tapsan sydämen valittu, Helsingissä toimivan kapakan omistaja Anna Laine.

Uusimmassa romaanissa pyritään purjehtimaan vakaasti kohti avioliiton satamaa, mutta kurssi luiskahtaakin syvälle Puerto Anúkseen. Tapsa Mäkilä on menossa naimisiin Annansa kanssa, mutta Mäkilän yllätyspolttarit eskaloituvat pahemman kerran, kun paikalle saapuu myös Camala Mammatova, erotiikkalelutehtailulla miljoonansa moninkertaistanut öljypohatan leski.

Sarjassa aiemmin ilmestyneet osat ovat Nokimusta seikkailu, Veljekset Vaselin, Kakkonen ja Painajainen piparitalossa. DikDek-sarjan pohjalta on tehty myös kirjojen hahmoihin perustuva C Moren alkuperäissarja Painajainen majatalossa.

Tuottelias kirjailija ja monen paikan viihdehöylä

Espanjassa asuva Juha Vuorinen on kirjailija, joka tunnetaan myös radio- ja televisiotoimittajana, ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana. Hän on tullut tutuksi groteskin huumorin räävittömänä koko kansan totuuden käyrätorvena. Vuorisen teoksia on myyty eri formaateissa jo yli 2,5 miljoonaa kappaletta.

Vuorisen kirjallinen ura sai alkunsa fiktiivisestä Juoppohullun päiväkirja -blogista, joka julkaistiin kirjana. Kulttimaineeseen noussut Juoppis on saanut monta jatko-osaa, joita on käännetty useille kielille. Tähän mennessä Vuoriselta on ilmestynyt yli neljäkymmentä teosta romaaneista runo- ja novellikokoelmiin ja kolumnikokoelmista pienoisromaaneihin. Kirjoja on julkaistu myös Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa. Vuorisen tuotantoon kuuluu myös kolme erilaista podcastia, jotka on julkaistu myös äänikirjoina.

“Olen lapsesta asti kokenut selittämätöntä tarvetta tuottaa ihmisille iloa kertomalla mielipuolisia tarinoita. Internetistä löysin itselleni sopivan diagnoosinkin. Minun täytyy olla people pleaser, eli miellyttäjä. Saatan olla myös healer, eli parantaja, sillä tutkimusten mukaan nauraminen hidastaa ikääntymistä, lievittää stressiä ja edistää terveyttä. Varsinkin silloin, jos se irtoaa sairaasta huumorista”, kertoo Juha Vuorinen.

