Juha Yrjänheikki KPY:n hallituksen puheenjohtajaksi

Osuuskunta KPY:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu kuopiolainen yritysjohtaja FT Juha Yrjänheikki. Hän on sveitsiläis-suomalaisen Kuopiossa toimivan Aurealis Therapeutics AG:n toimitusjohtaja. Aiemmalla urallaan hän on toiminut muun muassa perustajana ja toimitusjohtajana Cerebricon Oy:ssä, joka myytiin yhdysvaltalaiselle Charles River Laboratories Internationalille. Yrjänheikillä on mittava tausta teknologia-alan omistajayrittäjänä, sijoittajana ja hallitusvaikuttajana. KPY:n ja KPY:n tytäryhtiön KPY Novapolis Oy:n hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2020 alkaen.

Yrjänheikki painottaa osuuskunnan ja sen omistusyhtiöiden kestävän arvonnousun tärkeyttä. ”Se on omistajien edun kannalta olennaisempaa, kuin lyhyen tähtäimen osuuskoron jakaminen,” Yrjänheikki kommentoi. Arvonnousun kehittämiseksi Yrjänheikki nostaa kolme keskeistä painopistettä:

”Tämänhetkisessä toimintaympäristössä osuuskunnan hallintoa on perusteltua suoraviivaistaa ja keventää. Tavoitteena on, että konsernin ja tytäryhtiöiden osaava operatiivinen johto voi keskittyä omistusyhtiöiden kannattavuuteen ja taloudellisesti terveeseen kasvattamiseen. Ketterä hallitustyö ja avoin yhteistyö hallituksen ja johdon kesken tuovat siihen tarvittavan tuen, nopeuden ja fokuksen. Samalla saamme kevennettyä hallinnon kustannuksia,” Yrjänheikki linjaa.

“Toisekseen haluamme edetä vauhdilla vähemmistöomistuksiin keskittyvässä KPY Momentum -strategiassa. Tulemme tarkastelemaan tätä strategiaa, sen toteutussuunnitelmaa ja hakemaan Momentum-salkkuumme aktiivisesti uusia menestysyhtiöitä. KPY Momentum -strategiassa eteneminen edellyttää kuitenkin, että onnistumme tavoitteemme mukaisesti löytämään omistuksellisia ja liiketoiminnallisia kumppanuuksia tytäryhtiöillemme Voimatelille ja Enfolle. Kolmanneksi jatkamme KPY Nova -strategian puitteissa KPY Novapoliksen kehittämistä. Novapolis on tuottanut KPY:lle vakaata kassavirtaa ja edistää myös Momentum-stategian toteuttamista,” Yrjänheikki jatkaa.

Yrjänheikki pitää tärkeänä KPY:n tavoitetta listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Kolmijäsenisen hallituksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Loikkanen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin PeeÄssän toimitusjohtajana työskentelevä Mikko Junttila.

Edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva kiitti lämpimästi KPY:n hallituksesta väistyviä Tarja Tikkasta, Jussi Holopaista ja Mikko Räsästä, jotka kaikki ovat tehneet vuosien työn KPY:n hallituksessa. He ilmoittivat edustajiston järjestäytymiskokouksessa tammikuussa, että eivät ole enää käytettävissä hallitukseen, kun edustajisto päättää hallituksen kokoonpanosta varsinaisessa kokouksessaan.

”Tarja Tikkasen johtama hallitus on tehnyt mittavan työn KPY:n kehittämiseksi. Strategia on uudistunut perusteellisesti, KPY Novapolis on hankittu kokonaisuudessaan KPY:n omistukseen väistyvän hallituksen aloitteesta ja johdossa, Vetrea Terveys on myyty, KPY on avautunut Momentum-strategiallaan kasvua mahdollistavaksi vähemmistöomistajaksi ja osuuskunnalla on ensi kertaa johtoryhmä, joka vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta. Tämä rohkea ja eteenpäin katsova kehittämistyö luo pohjan KPY:n tulevaisuuden kilpailukyvylle,” Haapakorva painottaa.

Tytäryhtiöiden johtamista suoraviivaistetaan

Hallituksen tiivistymisen rinnalla myös konsernin tytäryhtiöiden johtaminen suoraviivaistuu: Enfon ja sen tytäryhtiön Epicalin sekä Voimatelin yhtiökokoukset ovat 22.6. nimenneet yhtiöiden hallitukset KPY:n operatiivisesta johdosta. Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toimii yhtiöissä hallituksen puheenjohtajana ja lakiasiainjohtaja Teemu Pieviläinen hallitusten jäsenenä. Talousjohtaja Jenni Ahava on nimetty Voimatelin hallitukseen ja sijoitusjohtaja Kirsi Huusko Enfon ja Epicalin hallituksiin.

Uudistus heijastuu myös KPY:n johtoryhmätyöskentelyyn. KPY:n johtoryhmä työskentelee jatkossa säännöllisesti laajennetussa kokoonpanossa siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajat osallistuvat KPY:n johtoryhmään.

”Tässä etenemme jo osuuskunnan hallinnon uudistamisessa. Tavoitteenamme on nopeuttaa strategian toimeenpanoa, tunnistaa yhdessä markkinamahdollisuuksia ja siten parantaa tuloksentekokykyä. Nopea päätöksenteko, sujuva tiedonkulku ja yhteinen tilannekuva KPY:n ja konsernin tytäryhtiöiden välillä edesauttavat tässä onnistumista,” Anssi Lehikoinen kommentoi.

Vuodelta 2022 ei jaeta osuuskorkoa

KPY:n edustajisto vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei jaeta osuuskorkoa. Syynä ovat tilikauden heikko tulos, Enfon ja Voimatelin tuloksentekokyvyssä olevat haasteet, tarve vahvistaa konsernin rahoitusasemaa sekä yleinen heikko talouden tilanne.

”Edustajisto jakaa asiassa hallituksen näkemyksen ja katsoo, että osuuskorosta tehty päätös vahvistaa pidemmällä aikavälillä edellytyksiä omistaja-arvon positiiviselle kehitykselle sekä osuuskoron jakamiselle. Nyt on tärkeää varmistaa liikkumatilamme tehdä ratkaisuja nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavuuden parantamiseksi,” Haapakorva kertoo.

Muut edustajiston päätökset

Lisäksi edustajisto päätti kokouksessaan seuraavista asioista:

Hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston palkkioissa päätettiin siirtyä aiempien kokouspalkkioiden sijaan kiinteisiin kuukausipalkkioihin. Edustajiston jäsenille korvataan kuitenkin edelleen kokouspalkkiot. Palkkioihin tehdyt muutokset pienentävät KPY-konsernin hallinnon kustannuksia.

Osuukunta KPY:n sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että KPY:n hallitukseen kuuluu jatkossa 3-9 varsinaista jäsentä aiemman 5-9 varsinaisen jäsenen sijaan.

Tilintarkastusyhteisönä valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään enintään 25 000 euroa yleishyödyllisiin lahjoituksiin. Valtuutus on voimassa vuoden ajan.