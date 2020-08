Juhani Junttila MRC Oulun johtajaksi

Pohjois-Pohjanmaalla edelleen rauhallinen koronaepidemiatilanne - testauksessa silti pitkiäkin jonoja 20.8.2020 10:36:08 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla positiivisia koronanäytteitä on todettu viime viikkoina vain satunnaisesti. Näytteenotto on tällä hetkellä ruuhkautunut, sillä testiin ohjataan hakeutumaan matalla kynnyksellä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri painottaa turvavälien ja hyvän käsihygienian merkitystä koronatartuntojen ehkäisemisessä. Maskin käyttö on tärkeää koronatestiin saavuttaessa.