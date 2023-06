Juhannuksen junissa on vielä hyvin paikkoja tarjolla – eniten matkustetaan Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään

Myös yöjunat ovat olleet suosittuja, ja juhannuksen ajalle on tarjolla enää yksittäisiä vapaita autopaikkoja. Makuuhyttejä on kuitenkin yhä vapaana kaikissa junissa. Lähes kaikissa juhannuksen päiväjunissa on edelleen hyvin tilaa.

”Tällä hetkellä juhannuksen lipuissa on yhä hyvin valinnanvaraa, ja vähän hiljaisimmille reiteille löytyy edelleen myös kaikkein edullisimpia junalippuja. Kannustan kuitenkin varaamaan omat matkat mahdollisimman pian, sillä varaustahti tyypillisesti kiihtyy juhannuksen lähestyessä. Junassa juhannuksen vietto alkaa mukavasti jo matkalla vaikkapa ravintolavaunun tunnelmasta nauttien ”, kertoo kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.

VR:n juhannusperinteiden mukaisesti henkilökunta saattelee asiakkaita juhannuksen viettoon järjestämällä pieniä kesäyllätyksiä Helsingin ja Tampereen asemilla ja muutamissa junissa.

Ratatyöt vaikuttavat juhannuksen junaliikenteeseen





Väylävirasto teettää juhannuksen aikana ratatöitä, jotka vaikuttavat junaliikenteeseen kolmella reitillä. Ratatöiden aiheuttamien liikennekatkojen aikana VR korvaa junavuorot bussikuljetuksilla:

Tampere–Seinäjoki: junat korvataan bussikuljetuksilla lauantaina 24.6. klo 5.30–19

Tampere–Jyväskylä: junat korvataan bussikuljetuksilla pe 23.6. klo 8.00 – su 25.6. klo 9.00

Kouvola–Imatra–Joensuu: junat korvataan bussikuljetuksilla la 24.6. klo 14.00 – su 25.6.2023 klo 14.00

Korvaavien bussien aikataulut näkyvät VR:n matkahaussa ja junalipuissa ajantasaisesti. Korvaavien bussien lähtöpaikat eri asemilla löytyvät VR:n verkkosivuilta. Tietoa ratatöistä löytyy Väyläviraston verkkosivuilta.