Juhannustorstaina on turha tuskastua: Näin selviät kaupan juhannusruuhkasta

Kansainvälinen matkailualan tunnustus Radisson Blu Seaside Hotelille 9.6.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Kansainvälinen World Travel Awards on jakanut vuoden 2019 matkailualan palkinnot. Radisson Blu Seaside Hotelin Seaside Suite palkittiin Suomen johtavana hotellisviittinä. Tunnustus on Seaside Hotelille jo kolmas – johtavan hotellisviitin tunnustuksen Seaside sai myös viime vuonna, ja aiemmin hotelli on palkittu myös Suomen parhaana hotellina. Palkinnot luovutettiin myöhään lauantai-iltana Madeiran saarella Portugalissa pidetyssä juhlagaalassa.