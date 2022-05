Juho Kärkkäinen kokoomuksen kenttäpäälliköksi

Kärkkäinen on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi. Hän siirtyy kenttäpäälliköksi kokoomuksen puoluetoimistolle Kokoomusnuorten pääsihteerin tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut mm. Varusmiesliiton pääsihteerinä. Puolueyhteisössä hän on ollut mm. Uudenmaan kokoomusnuorten puheenjohtaja ja Uudenmaan kokoomuksen hallituksen jäsen.

Kärkkäinen toimii kenttäpäällikkönä elokuusta 2022 huhtikuun 2023 loppuun.