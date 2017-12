Juho Romakkaniemi nimitetty Keskuskauppakamarin toimitusjohtajaksi

Keskuskauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Juho Romakkaniemi, joka aloittaa tehtävässään 1.3.2018. Hän toimii tällä hetkellä EU-komission varapuheenjohtaja Kataisen kabinettipäällikkönä.

Keskuskauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Juho Romakkaniemi. Hän on toiminut EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä vuodesta 2014. Keskuskauppakamarin aikaisempi toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä on siirtynyt Nordic West Officen toimitusjohtajaksi. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toimii toimitusjohtajan sijaisena siihen asti, kunnes Juho Romakkaniemi aloittaa tehtävässään.

"Ryhdyn tehtävään erittäin motivoituneena. Minulle Keskuskauppakamarin edustamien arvojen ja tavoitteiden edistäminen tarkoittaa parhaan mahdollisen Suomen rakentamista kaikille suomalaisille. Haluan olla Keskuskauppakamarin kanssa edistämässä Suomea, joka on avoin, kilpailukykyinen eurooppalainen ja globaali talous; Suomea, jossa yritysten toimintaedellytykset ovat hyvät ja markkinat ja kilpailu toimivat ja jossa sekä sääntely että verotus ovat fiksua ja tarkoituksenmukaista. Sellaisessa maassa sekä talous että hyvinvointi kasvavat ja työtä sekä vaurautta riittää jokaiselle", toteaa Romakkaniemi.

”Toivotan Juho Romakkaniemen tervetulleeksi Keskuskauppakamarin johtoon. Tehtävä on tärkeä, sillä yritysten ääni ansaitsee tulla kuulluksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Juho Romakkaniemellä on erinomaiset edellytykset vahvistaa kauppakamarin roolia yritysten edustajana ja markkinatalouden puolustajana. On myös tärkeää, että hänellä on kansainvälistä taustaa”, toteaa Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Suomessa toimii Keskuskauppakamarin lisäksi 19 alueellista kauppakamaria, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on runsaat 20 000 yritystä eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea. Keskuskauppakamari edistää elinkeinoelämän tarpeita kansallisella tasolla ja koordinoi kauppakamariryhmän ja kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston toimintaa.

Korkean virkamiehen siirtyessä uusiin tehtäviin Euroopan komissio tekee eettisistä ja intressikysymyksistä selvityksen ja suosituksen, jonka mukaan toimittaessa vältytään intressiristiriidoilta.

