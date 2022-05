Juho Ruskoaho nimitetty KT:n ensimmäiseksi pääekonomistiksi

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n pääekonomistiksi on nimitetty 1.6.2022 alkaen VTM Juho Ruskoaho. Hän toiminut vuodesta 2017 alkaen KT:n työmarkkinatutkijana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Lääkäriliiton tutkijana. Ruskoaholla on työkokemuksensa kautta selkeä näkemys KT:n toiminnasta ja sen tarpeista tulevaan tehtävään liittyen.

Ruskoaho on KT:n ensimmäinen pääekonomisti, ja nimityksellä vahvistetaan KT:n roolia talouden, työvoimakustannusten ja työvoiman saatavuuden ennakoinnissa ja analysoinnissa niin liitto- kuin työmarkkinakeskusjärjestötasolla. Pääekonomistin tehtäviin kuuluu myös edunvalvonta näissä asioissa. – Työmarkkinaneuvottelujen lisäksi olen halunnut nostaa esiin tilastoihin perustuvia faktoja työmarkkinoiden ilmiöistä. Uusi tehtävä mahdollistaa monipuolisemman syventymisen myös näihin analyyseihin. Tehtävässä on mahdollista luoda uutta ja vaikuttaa niin liittotason neuvotteluihin kuin työmarkkinakeskusjärjestön edunvalvontaan KT:lle tärkeissä asioissa, kertoo Ruskoaho. Talousosaamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa KT:n rooli kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymien ja niiden määräysvallassa olevien yritysten työnantajaedunvalvojana sekä työmarkkinakeskusjärjestönä vaatii uudenlaista toimintatapaa. Hyvinvointialuesektorin perustaminen vaikuttaa merkittävästi työmarkkinoihin ja talousympäristöön.



KT:n pääekonomistin tehtäväkenttään kuuluvat laajasti eritasoiset talous- ja työmarkkina-asiat globaalista taloudesta aina yksittäisten organisaatioiden toimintaan.



– Pääekonomistin tehtävällä lisäämme KT:lle strategisesti tärkeää osaamista talouden, työvoimakustannusten ja työvoiman saatavuuden analysoinnissa sekä niihin liittyvässä edunvalvonnassa ja työnantajapalveluissa, korostaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.



Kunta-alan työvoimakustannukset olivat vuonna 2021 noin 22 miljardia, joista noin puolet siirtyy hyvinvointialueiden vastattaviksi. Hyvinvointialueet muodostavat 21 uutta työnantajaa, jotka aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2023. Hyvinvointialueiden työvoimakustannusten kehittyminen vaikuttaa julkisen talouden tasapainoon ja esimerkiksi palkkojen harmonisointi lisää kustannuksia merkittävästi.



