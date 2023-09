Juho Ylinen ylivertainen Nuuksio Classicin liukkailla poluilla – Elisa Sihvola nousi Trail Tourin johtoon

Kovimpien kilpakumppanien poissaollessa Ylinen suorastaan leikitteli ylivoimaiseen voittoon ajalla 3.11.00. Toiseksi sijoittunut Eero Leino hävisi yli 26 minuuttia. Ylinen on ollut tällä kaudella voittamaton kotimaan polkukisoissa.

- Oli tosi märkää. Lätäköistä ei aina tiennyt, että onko siinä vettä vain puoleen sääreen vai jopa nivusiin asti. Sai mennä paikoin tosi varovaisesti ettei kaadu. Sen ja vastuksen puutteen takia tänään menin pääosin pk-alueella, Ylinen kertoi.

Elokuun aikana Ylinen haki voitot Tiirismaa Traililta ja Himos Traililta. Lisäksi hän on kilpaillut suunnistuksen viestiliigassa, ja hänet nähdään suunnistuksen SM-kisoissa myös ensi viikonloppuna. Huippukunto on pyritty ajoittamaan kahden viikon päästä järjestettävään polkujuoksun Golden Trail National Seriesin finaaliin Norjassa.

- Top 3 on siellä tavoite. Reitti on vaativa (29 km ja 1200 nousumetriä) ja ne mutaiset pikku polut eivät ole mun vahvuusaluetta. Mukana on ainakin erittäin kovia norjalaisia ja ruotsalaisia. Onnistuminen siellä avaisi paikan sarjan globaaliin finaaliin, Ylinen kertoi.

Vaikuttavasta meriittilistastaan huolimatta Classicin voitto oli Yliselle vasta ensimmäinen. Kahtena edellisenä vuonna hän on joutunut taipumaan toiseksi, vaikka on molemmilla kerroilla juossut alle edellisen reittiennätyksen.

Ylinen johtaa Trail Tour Finlandia viiden osakilpailun jälkeen maksimipistein, ja hänelle riittää vain maaliin pääsy päätösosakilpailussa Vaarojen Maratonilla.

Jantunen hyytyi kärkipaikalta

Naisten maratonilla kaksinkertainen Classicin voittaja Hanna Jantunen johti kilpailua 24 kilometrin huoltoon asti, mutta päätti keskeyttää hetkeä myöhemmin voimien loputtua neljän minuutin johtoasemasta huolimatta.

Maltillisesti aloittanut Elisa Sihvola huomasi tilaisuutensa tulleen ja piti pintansa loppuun asti. Debyytti Nuuksion poluilla toi paikan korkeimmalla korokkeella loppuajalla 4.02.58.

- Mun taktiikka oli aloittaa rauhallisesti, mutta en mä siihen ihan pystynyt. Joka tapauksessa jälkimmäinen puolikas meni paremmin ja voitto on todella iloinen yllätys, Sihvola hehkutti.

Sihvola nousi voitosta saamiensa sadan pisteen turvin Trail Tourin johtoon, kun jäljellä on enää Aulanko Tower Trail (22 km) ja Vaarojen Maraton.

- Vaaroille olisi tarkoitus mennä. Olen siellä kerran ollut puolimaratonilla. Maraton on minulle uusi tuttavuus, mutta voisin kuvitella, että reitti on varsin tekninen.

Toiseksi Classicissa sijoittui kotipoluillaan juossut suunnistaja Johanna Hulkkonen (4.09.34) ennen Paula Havua (4.12.46).

Tuoriniemi ja Tervo ultran valtiaat

72 kilometrin ultramatkan vahvimmat olivat Mia Tuoriniemi ja Tuomas Tervo.

Tuoriniemi voitti Classicin ultran viisi vuotta sitten ja on lisäksi sijoittunut useita kertoja palkintosijoille. Nyt voitto irtosi lopulta yli 35 minuutin erolla loppuajan ollessa 8.01.55.

- Meinas olla vähän raskas päivä. Pitkospuut olivat hirveän liukkaita, enkä meinannut päästä kaatuneiden puiden yli, kun mun jalat on niin kauhean lyhyet. Välillä rupes oikein naurattamaan, kun oli näitä haasteita, Tuoriniemi hymyili.

Hopeasta käytiin tiukka kisa, mikä ratkesi 44 sekunnin turvin Essi Haapaniemen eduksi ennen Iina Tuomivaaraa.

Tuomas Tervo kertoi laskeneensa etukäteen että hänellä voisi olla mahdollisuuksia kuuden ja puolen tunnin loppuaikaan. Hyvin hän kuntonsa tiesi, sillä voittoaika painui vain viisi minuuttia huonommaksi.

- Jos maaston märkyyden jättää pois, niin tämähän oli ihanteellinen juoksukeli. Vanha sanonta, että iso kone vaatii nestejäähdytyksen, päti tänäänkin. Ihan helmi oli juosta, vaikka krampit iskivät eka kerran jo 30 kilometrin kohdalla, Tervo kertoi.

Nuuksio Classic järjestettiin jo 12. kerran, ja se on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä maamme suosituimmista ja hienoimmista polkujuoksutapahtumista. Ilmoittautuneita oli yli 620, ja matkaan lähti lopulta hieman yli 500 osallistujaa.

Kilpailun verkkosivut

Tulospalvelu

Trail Tour Finlandin pistetilanne

Tiedotteen kuvat ovat toimitusten vapaasti käytettävissä, mutta kuvaajan nimi on mainittava. Lisää kuvia tulee la-su aikana tapahtuman kuvapalveluun.