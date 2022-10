Jujo Thermalin ekologinen joustopakkausmateriaali SHIELDPLUS® voittoon Tuottava Idea-kilpailussa

SHIELDPLUS®.Moni paperinen elintarvikepakkaus kätkee sisäänsä muovisen tai alumiinisen suojakalvon. Suojakalvolla on tärkeä tehtävä, koska se osaltaan takaa elintarvikkeen säilyvyyden ja turvallisuuden. SHIELDPLUS® teknologian avulla muovinen tai alumiininen suojakalvo voidaan korvata vesipohjaisella suojapäällysteellä, joka suojaa elintarvikepakkausten sisältöä erinomaisten suojaominaisuuksien ansiosta. SHIELDPLUS® joustopakkausmateriaali koostuu puupohjaisista kuiduista, jotka on päällystetty vesipohjaisella suojapäällysteellä (barrier-päällysteellä). Se on valmistettu FSC sertifioidusta sellusta ja on kierrätettävä. Vesipohjaisen suojapäällysteen ansiosta se on valmistettu ilman PVDC- ja PVC-muoveja. Se ei myöskään sisällä PFAS- yhdisteitä. SHIELDPLUS® soveltuu suoraan elintarvikekontaktiin ja on ainutlaatuinen yhdistelmä tiiveysominaisuutta ja jatkojalostettavuutta.

Jujo Thermal. Jujo Thermal Oy on Kauttualla Länsi-Suomessa sijaitseva erikoispapereita valmistava yritys. Valmistamme lämpöherkkiä ja päällystettyjä papereita etiketti-, lippu- ja kuittikäyttöön sekä joustopakkausmateriaaleja. Myynti- ja asiakaspalveluverkostomme on maailmanlaajuinen, ja valtaosa tuotteistamme meneekin vientiin. Olemme ainoa lämpöherkkää paperia Pohjoismaissa valmistava yritys. Yrityksemme on perustettu v. 1992, ja olemme japanilaisen Nippon Paper Industries -yhtiön omistuksessa. Työllistämme n. 200 henkeä. Vuosittainen liikevaihtomme on yli 100 milj. euroa. Olemme tunnettuja korkeasta laadusta, tuoteinnovaatioista ja erinomaisesta palvelusta. Meille on myönnetty FSC- ja PEFC-sertifikaatit sekä laatu-, ympäristö-, työterveys-, elintarviketurvallisuus- sekä työturvallisuussertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ja OHSAS 18001). Jujo Thermal – A Member of the Nippon Paper Group. www.jujothermal.com.